/R E P R I S E -- 18 bourses de stage à 18 municipalités - L'ADGMQ, la COMAQ et l'UMQ s'unissent à nouveau pour la relève municipale!/

QUÉBEC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité de la relève formé de l'ADGMQ, de la COMAQ et de l'UMQ, en collaboration avec l'AIMQ, l'AQLM et le GRHMQ, invite les municipalités du Québec à poser, dès maintenant, leur candidature afin d'avoir la possibilité d'obtenir l'une des 18 bourses de stage d'une valeur de 3 000 $ chacune. L'initiative a pour objectif de promouvoir le milieu municipal auprès de la relève et de soutenir les municipalités dans leur offre de stage. Depuis 2012, 79 municipalités et MRC ont ainsi financé 93 projets de stage grâce à des bourses totalisant 279 000 $.

Les présidents de l'ADGMQ, de la COMAQ et de l'UMQ, MM. Claude Périnet, Mario Juaire et Alexandre Cusson, souhaitent, par cet investissement dans la relève, contribuer à l'évolution des collectivités de partout au Québec. Selon eux, les administrations municipales doivent saisir cette rare opportunité afin de planifier et de favoriser la relève au sein de leur organisation.

Les bourses « Je travaille pour ma ville » ont pour but de couvrir une partie des frais engagés par l'embauche d'un stagiaire et ainsi encourager les municipalités à faire appel à la relève. Un comité de sélection aura pour responsabilité de choisir les municipalités selon certaines conditions d'admissibilité, de même qu'en fonction d'une diversité des secteurs d'emplois visés et d'une juste distribution des sommes. Le comité favorisera également les demandes attestant la création de nouveaux stages.

Les municipalités souhaitant poser leur candidature doivent remplir le formulaire et le transmettre à Mme Nancie Mayer à nmayer@umq.qc.ca. Les détails entourant les conditions d'admissibilité pour les stagiaires et pour les municipalités sont décrits dans le formulaire disponible sur le site Web de l'UMQ. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 16 mars 2018.

À propos de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ)

Fondée en 1935, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec est constituée exclusivement de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints et de directeurs d'arrondissement. L'Association favorise le perfectionnement des connaissances de ses membres dans une perspective d'amélioration de la gestion municipale au Québec. Elle encourage l'échange d'information et la coopération entre ses membres et les autres associations ou organismes. De plus, l'ADGMQ assure une représentation efficace auprès des instances gouvernementales et municipales.

À propos de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ)

Depuis 50 ans maintenant, la COMAQ a pour mission d'être au coeur de l'évolution du milieu municipal par la force de son réseau et la valorisation de l'expertise de ses membres. Leader dans l'offre de perfectionnement professionnel, la COMAQ regroupe plus de 700 gestionnaires municipaux occupant des fonctions-cadres au sein de près de 280 municipalités du Québec, touchant ainsi 75 % de la population.

À propos de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de promouvoir le rôle fondamental des municipalités dans le progrès social et économique de l'ensemble du territoire québécois et de soutenir ses membres dans la construction de milieux de vie démocratiques, innovants et compétitifs. Sa structure, qui regroupe ses membres en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole, est l'expression de toute la diversité et de la solidarité municipale. Ses membres représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec.

À propos de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ)

L'AIMQ a pour mission de promouvoir le statut de gestionnaire, de favoriser l'échange et l'enrichissement des connaissances des ingénieurs municipaux afin d'accroître leur efficience et ainsi contribuer à procurer un meilleur environnement à la collectivité.

À propos de l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM)

Avec près de 1 700 membres provenant de quelque 300 municipalités, l'AQLM est la « voix unifiée du loisir municipal au Québec ». Cette formule porte également l'aspiration de représenter le loisir municipal en tant qu'ensemble de programmes et d'interventions dans la communauté pour le mieux-être des citoyens et citoyennes. Depuis sa fondation, en 1999, l'AQLM n'a cessé de se développer, non seulement en augmentant le nombre de ses membres, pour la plupart des professionnels en loisir, mais aussi en pilotant de nombreux dossiers permettant d'accroître les connaissances en matière de loisir municipal, de partager des expériences novatrices et de mieux outiller les services de loisir municipaux.

À propos du regroupement des Gestionnaires en ressources humaines du Québec (GRHMQ)

Le GRHMQ a pour mission de regrouper les gestionnaires en ressources humaines du milieu municipal dans le but de promouvoir la fonction et de favoriser l'acquisition et le partage des expertises reliées à leur activité professionnelle.

