Mobiquity Money de Comviva dépasse les 100 millions de clients de services monétaires mobiles

Lancement de la plateforme cinquième génération et présentation du beau livre The mobiquity Money: A Decade of Transforming Lives

Comviva, le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui que 'mobiquity® Money', son produit étendard de paiement mobile, avait dépassé les 100 millions de clients enregistrés dans 60 systèmes de 45 pays. De plus, le produit a traité 3,6 milliards de transactions mobiles pour une valeur de 60 milliards de dollars par an.

À l'occasion du dixième anniversaire de mobiquity® Money, l'entreprise a également présenté un beau livre qui retrace le rôle joué par le produit pour ouvrir de nouvelles opportunités aux clients et aux entreprises dans le monde. Le beau livre offre une sélection d'histoires humaines de déploiements de services financiers mobiles en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le livre a été présenté par Marc Rennard, directeur général adjoint expérience client et Mobile Banking du groupe Orange, lors du Mobile World Congress, à Barcelone.

Manoranjan Mohapatra, président-directeur général de Comviva, s'est exprimé lors de la présentation : « Lorsque l'on écrira l'histoire des paiements mobiles, il faudra reconnaître les efforts de ceux qui ont relevé de nombreux défis, en ce qui concerne les régulateurs, le réseau commercial, les banques, la confiance des clients et leur comportement, afin d'intégrer dans le système bancaire 300 millions de consommateurs non bancarisés. Dans les années à venir, les gens pourront accéder à toutes sortes de services financiers et ce groupe aura certainement joué un rôle important. Pour fêter les dix années pendant lesquelles nous avons transformé les vies grâce à mobiquity® Money, j'aimerais saisir l'opportunité pour féliciter nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. »

Lors de la présentation du beau livre, Marc Rennard, directeur général adjoint expérience client et Mobile Banking du groupe Orange, a expliqué : « Les services financiers mobiles représentent un outil incroyable qui améliore le bien-être des gens dans les économies peu bancarisées et qui peut compléter les offres bancaires autre part dans le monde. Orange Money et d'autres services financiers franchissent constamment de nouvelles étapes dans des domaines aussi divers que l'inclusion financière, la santé des femmes, le bien-être des migrants, l'accès à l'énergie, le développement de petites entreprises et la construction progressive d'une économie dépendant moins de l'argent liquide. Je suis enchanté de lancer ce beau livre qui contient une sélection d'histoires humaines de déploiements de services de paiement mobile dans le monde. »

Pour télécharger le beau livre, suivre le lien suivant : http://www.10yearsofmobiquitymoney.com/

