Invitation aux médias - Un scénario : une oeuvre en soi ?







MONTRÉAL, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, de concert avec les Rendez-vous Québec Cinéma, invite les médias à une rencontre au cours de laquelle des auteur.e.s de cinéma : Joanne Arseneau (La loi du cochon), Nicole Bélanger (Les rois mongols), Fernand Dansereau (La brunante), Martin Girard (Nitro Rush) et Marie Vien (La passion d'Augustine), feront le point sur l'importance fondamentale du scénario au cinéma et du manque de reconnaissance perçu par les scénaristes à partir du moment où l'on passe à l'étape de la production. L'animation a été confiée à Dennis Trudeau.

Ce malaise vécu ici et ailleurs par la majorité des auteurs de cinéma - qui ne sont pas réalisateurs/trices - soulève plusieurs questions. Peut-on le relier au mythe du réalisateur tout puissant qui perdure à qui on accorde trop facilement la création de tous les éléments du film? Peut-on le relier au fait que la scénarisation est un métier encore trop méconnu ? Pourquoi la télévision a-t-elle réussi à faire une place aux auteurs contrairement au cinéma? Pourquoi les auteurs de cinéma doivent encore se battre pour avoir leur nom sur les affiches, les bandes-annonces, etc.

De plus en plus de scénaristes ont envie que les choses changent et considèrent que l'avenir du métier de scénaristes pour le cinéma en dépend.



Venez-les entendre!

QUAND : VENDREDI 2 MARS 2018

HEURE : 10 H

OÙ : CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE ? Bistro SAQ

À propos de la SARTEC

Depuis 1949, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) oeuvre à la défense et à la promotion des intérêts des auteurs de langue française et des adaptateurs en doublage, gère neuf ententes collectives avec tous les producteurs importants du Québec, regroupe plus de 1?450 membres qui imaginent, entre autres, des séries télé et des films qui nous ressemblent et nous rassemblent et compte douze employés.

