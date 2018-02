Avis aux médias - Besoin d'une source? : Mars, mois de la nutrition!

Monsieur Robert Coutu, Directeur développement stratégique des affaires chez Telemedic, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec Les résidences SPN. Ces ressources intermédiaires (RI) comptent 3 résidences et offrent des soins et de...

Le mois de la nutrition, c'est mars! Alors que le sucre défraie les manchettes, que l'obésité chez les enfants n'a jamais été aussi haut et que les régimes ne cessent de faire de nouveaux adeptes, Nathalie Regimbal, diététiste/nutritionniste est...