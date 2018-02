L'AutoMobility LAtm ajoute VISA à son comité consultatif 2018







Olabisi Boyle, en charge de l'Internet des objets (IoT) chez VISA, rejoint les dirigeants sectoriels issus d'Audi, de General Motors, du département des Transports de Los Angeles, de NVIDIA et de Time Inc.

LOS ANGELES, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- L'AutoMobility LA du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son comité consultatif. Olabisi Boyle, directrice principale de l'Internet des objets (IoT) et des voitures connectées chez VISA, rejoint une équipe de dirigeants et d'experts issus d'organisations gouvernementales et d'entreprises automobiles, technologiques et de transports internationalement reconnues. L'arrivée de Mme Boyle au sein du comité consultatif démontre à nouveau la relation toujours plus approfondie entre les secteurs automobile et technologique, à l'heure où VISA intègre sa gamme de produits et services à l'intérieur des véhicules. En tant que membre du comité consultatif, Mme Boyle participera à la gestion des plateformes et des programmes sans cesse croissants de l'AutoMobility LA, qui incluent des intervenants et des compétitions de classe mondiale.

« La convergence des secteurs des technologies, de la mobilité et de l'automobile atteint actuellement un niveau charnière, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur ce groupe influent de pionniers et d'innovateurs à nos côtés ; ils joueront un rôle clé en permettant au salon de passer au niveau supérieur en termes de contenu », a déclaré Lisa Kaz, présidente et PDG du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « Grâce aux idées du comité consultatif et aux conseils d'experts, le monde peut s'attendre à une prestigieuse liste d'intervenants, qui aborderont les problématiques les plus urgentes, les tendances, les technologies innovantes, ainsi que l'avenir des transports. »

Aux côtés d'Andy Gryc, directeur de la conférence et professionnel expérimenté jouissant de cinq années d'expérience, le comité consultatif établira l'orientation stratégique et le programme de la conférence pour l'AutoMobility LA, qui sera organisé du 26 au 29 novembre 2018 au Los Angeles Convention Center. Les membres du comité consultatif se réunissent tout au long de l'année pour fournir des informations continues au secteur automobile, qui connaît des changements rapides. Ils jouent un rôle influent dans le rassemblement d'un groupe talentueux d'experts, qui répondent aux problématiques et thèmes les plus fondamentaux auxquels sont confrontés les secteurs de la mobilité et des transports.

Les membres du comité consultatif de l'AutoMobility LA 2018 incluent :

Bryan Biniak, PDG et fondateur de ConnectedTravel

Bryan Biniak est le PDG et fondateur de Connected Travel, plateforme marketing basée sur les comportements et société de services d'applications desservant quotidiennement l'écosystème des voyages. M. Biniak exerçait dernièrement les fonctions d'entrepreneur en résidence chez Nokia Growth Partners, après avoir occupé le poste de directeur général de DX chez Microsoft Corporation. Il a exercé les fonctions de vice-président mondial de Nokia Corporation, où il dirigeait l'écosystème mondial d'applications et de développeurs de la société, ainsi que sa boutique de téléphones multifonctions et d'appareils intelligents.

Olabisi Boyle, directrice principale de l'IoT et des voitures connectées chez VISA

Olabisi Boyle est directrice principale du programme d'Internet des objets (IoT) de VISA, où elle supervise les activités relatives à la catégorie des voitures connectées. Avant de rejoindre VISA, Olabisi a travaillé chez Chrysler Automotive pendant 12 ans, où elle a dernièrement exercé les fonctions de directrice de l'ingénierie, de la planification et de la réduction des coûts techniques chez Fiat Chrysler. Olabisi a également occupé le poste d'ingénieur en chef pour les minivans MY Chrysler Town and Country 2011 et Dodge Grand Caravan. Avant de rejoindre Chrysler, Olabisi a travaillé chez Ford Motor Company de 1995 à 2004, à différents postes d'ingénierie et de fabrication.

John Ellis, directeur d'Ellis & Associates

John Ellis dirige Ellis & Associates, société internationale de conseil de gestion spécialisée dans les logiciels embarqués et les stratégies logicielles pour l'IoT, avec un accent placé sur les transports et les mouvements autonomes. M. Ellis occupait auparavant le poste de technologue mondial au sein de l'unité commerciale des voitures connectées de Ford Motor Company. Dans le cadre de ses fonctions, il a participé au cahier des charges, à la conception et au développement initial de Sync Gen 3, services de synchronisation de nouvelle génération (service de voitures connectées et de cloud de Ford), ainsi que de SmartDeviceLink, système d'API destiné à l'intégration d'appareils mobiles dans les voitures, à l'origine des systèmes Carplay d'Apple et Android Auto de Google.

Justin Fishkin, directeur de la stratégie chez Local Motors

Justin Fishkin est directeur de la stratégie chez Local Motors. Justin allie engagement de toute une vie en faveur de la durabilité, volonté de faire la différence à travers le monde, et expérience professionnelle dans les domaines de la finance et de l'investissement. Avant de rejoindre Local Motors, il occupait le poste de gestionnaire principal de portefeuilles chez Carbon War Room, où il était en charge de l'incubation et du développement de solutions rentables pour lutter contre le changement climatique. Il a débuté sa carrière chez Goldman Sachs, avant de devenir investisseur.

Partha Goswami, directeur des renseignements technologiques chez General Motors

Partha Goswami jouit de plus de 24 années d'expérience dans le secteur automobile, et ses compétences couvrent le développement de produits, la planification technologique, ainsi qu'un ensemble de tâches commerciales parmi lesquelles la planification stratégique et la stratégie de marque. Il travaille depuis huit ans sur divers aspects de la stratégie technologique. Actuellement directeur des renseignements technologiques au sein du groupe en charge des études de marché chez General Motors, il est responsable de l'identification des tendances technologiques, de l'exploration des implications futures, et de la diffusion des renseignements auprès des parties prenantes de la société.

Roger Lanctot, directeur de l'activité automobile mondiale chez Strategy Analytics

En tant que directeur de l'activité automobile mondiale chez Strategy Analytics, Roger Lanctot jouit d'une forte influence dans la définition des tendances futures en matière de sécurité automobile, de groupes motopropulseurs, et de systèmes d'infodivertissement. Il s'appuie sur 25 années d'expérience dans le secteur technologique en tant qu'analyste, journaliste et consultant. M. Lanctot a mené et participé à plusieurs études sectorielles majeures, créé de nouveaux produits et services de recherche, et conseillé plusieurs clients autour de problématiques stratégiques et concurrentielles tout au long de sa carrière.

Anupam « Pom » Malhotra , directeur des voitures connectées chez Audi of America

En tant que directeur des voitures connectées chez Audi of America, Anupam « Pom » Malhotra est responsable de la croissance commerciale et opérationnelle du service connecté d'Audi, ainsi que du développement du portefeuille de numérisation de la société pour les voitures connectées. Pom a rejoint Audi en 2010 en provenance de General Motors, où il était responsable des services basés sur la localisation pour la marque OnStar de la société. Dans le cadre de ses plus de 20 années d'expérience dans le secteur automobile, Pom a concentré ses efforts à l'intersection du commerce et de la technologie, et aide actuellement Audi à concrétiser sa vision de l'avenir de la mobilité.

Manuela Papadopol, cofondatrice et associée directrice de Sansea Consulting

Manuela Papadopol est cofondatrice et associée directrice de Sansea Consulting, cabinet mondial de conseil en affaires et marketing, qui dessert un large portefeuille de sociétés et startups des secteurs technologique et automobile. Basée dans les bureaux de San Diego et de Seattle, Manuela aide les clients à concrétiser leur plein potentiel et à se réinventer. Mme Papadopol détient également un brevet pour l'acquisition activée par la voix de contenus non locaux. En 2016, elle a été nommée « Woman Worth Watching » (Femme qui mérite l'attention) par le Diversity Journal, et a figuré dans les « Women of IoT Marketing » 2016 (Femmes du marketing de l'IoT) du Connected World Magazine.

Seleta Reynolds, directrice générale du département des Transports de Los Angeles

Seleta Reynolds est directrice générale du département des Transports de Los Angeles, et a été nommée par l'administration du maire Eric Garcetti. Mme Reynolds est chargée de mettre en oeuvre « Great Streets for Los Angeles », un plan visant à réduire les accidents mortels sur la route, à doubler le nombre de cyclistes, et à élargir l'accès à des choix de transports intégrés pour les habitants de Los Angeles et de la région. Mme Reynolds jouit de plus de 18 années d'expérience dans les transports à travers les États-Unis.

Alex Roy, président d'Europe By Car, envoyé spécial de The Drive de Time Inc.

Alex Roy est actuellement président d'Europe By Car, envoyé spécial sur des sujets d'autonomie et de mobilité pour The Drive de Time Inc., invité d'honneur de /DRIVE sur NBC Sports, contributeur de Jalopnik et Road & Track, et invité sur le podcast de technologies automobiles Autonocast. M. Roy est également l'auteur de « The Driver », ainsi que producteur exécutif et star de « 32 Hours, 7 Minutes ».

Danny Shapiro, directeur principal de l'unité automobile chez NVIDIA

En tant que directeur principal de l'unité commerciale automobile de NVIDIA, Danny Shapiro est axé sur les solutions d'intelligence artificielle pour les voitures autonomes et les copilotes embarqués. M. Shapiro est titulaire d'une licence en sciences de l'ingénierie (BSE) dans l'ingénierie électrique et la science informatique de l'université de Princeton, et d'un MBA de la Haas School of Business de l'université de Californie à Berkeley. Il siège également aux comités consultatifs du Connected Car Council et de la Fondation NVIDIA, qui est axée sur des solutions de calcul informatique pour la recherche contre le cancer.

Directeur de la conférence :

Andy Gryc, cofondateur de CX3 Marketing

Andy Gryc est le cofondateur de CX3 Marketing, une entreprise qui fournit du marketing éclairé par la technologie grâce à des services stratégiques, tactiques et de création de contenus à une large gamme de clients du secteur automobile. Sa réputation dans le secteur se fonde sur une expérience de terrain dans les domaines embarqués et automobiles ? l'architecture logicielle et l'ingénierie, les ventes techniques et le marketing des produits ? depuis plus de vingt ans au sein d'entreprises telles QNX, OnStar et HP. Jouissant d'une solide réputation dans la conception de technologies complexes et faciles à comprendre, ainsi que dans le rapprochement des parties prenantes techniques et non-techniques, M. Gryc a été le lauréat du prix « Top Car Tech Celeb, Analyst, or Advocate » (Meilleure célébrité, meilleur analyste ou défenseur de la technologie automobile) décerné par Auto Connected Car News, en 2015.

À l'issue de l'AutoMobility LA, le LA Auto Show ouvrira ses portes au grand public du 30 novembre au 9 décembre. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA et le LA Auto Show rendez-vous sur : http://www.automobilityla.com/ et http://laautoshow.com/.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LATM, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter à l'adresse twitter.com/LAAutoShow, via Facebook sur facebook.com/LAAutoShow, ou via Instagram sur https://www.instagram.com/laautoshow/, et inscrivez-vous pour recevoir des alertes au lien http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/.

