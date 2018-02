Valener annonce la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, 28 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valener Inc. (« Valener ») (TSX:VNR) (TSX:VNR.PR.A), véhicule d'investissement pour le public dans Énergir, s.e.c., tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 20 mars 2018 à 10 h (heure de l'Est) au siège social d'Énergir, s.e.c., 1717 rue du Havre, Montréal (Québec).



L'élection des administrateurs et la nomination de l'auditeur externe indépendant figurent, entre autres, à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle.

Les actionnaires, médias et autres personnes intéressées qui ne peuvent être présents à l'assemblée sont invités à l'écouter en direct par webdiffusion sur le site internet de Valener dans la section « Investisseurs » sous « Événements et présentations ». La webdiffusion sera disponible sur le site internet de Valener au cours des 365 jours suivant l'assemblée.

Pour un survol de la performance de Valener et Énergir, s.e.c. au cours de l'exercice 2017, veuillez consulter nos Faits saillants 2017.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Énergir, s.e.c. Par l'entremise de son investissement dans Énergir, s.e.c., Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part, participe à la croissance d'Énergir, s.e.c., et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur. www.energir.com

Pour plus de renseignements :



Investisseurs et analystes Médias Mariem Elsayed Marie-Christine Demers 514 598?3253 514 598-3449 investisseurs@valener.com Twitter : @Energir_

www.energir.com/nouvelles/

Des photos, vidéos (B-Roll) et logos de l'entreprise sont disponibles dans la médiathèque.



Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 10:03 et diffusé par :