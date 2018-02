Steam Whistle est nommé comme partenaire officiel de Golf Canada, de l'Omnium canadien RBC et de l'Omnium féminin Canadien Pacifique







Steam Whistle s'associe à Golf Canada afin d'offrir une expérience accrue aux spectateurs des Omniums nationaux du Canada et sur les parcours de golf à travers le pays

TORONTO, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Les braves gens de la bière chez Steam Whistle, la Pilsner canadienne de qualité supérieure, annoncent un nouveau partenariat la désignant Bière officielle de Golf Canada, de l'Omnium canadien RBC et de l'Omnium féminin Canadien Pacifique.

Dans le cadre de ce partenariat qui s'échelonnera sur plusieurs années, Steam Whistle travaillera avec Golf Canada afin d'encourager plus d'amateurs à savourer une Pilsner de Steam Whistle lors de parties de golf entre amis, de même que dans le cadre des Omniums nationaux féminin et masculin du Canada. Cette entente représente le plus important partenariat de l'histoire de Steam Whistle, une étape importante pour cette brasserie canadienne indépendante.

« Nous sommes ravis d'être la Bière officielle de Golf Canada et de pouvoir associer notre marque avec un sport qui exerce un impact appréciable aux niveaux social, caritatif, environnemental et pour le divertissement des communautés à travers le pays », affirme Cam Heaps, le chef de la direction de la brasserie Steam Whistle. « L'Omnium canadien RBC et l'Omnium féminin Canadien Pacifique sont des événements emblématiques qui passionnent les Canadiens fervents de ce sport. En tant que brasseur indépendant canadien, nous nous réjouissons de devenir partie intégrante de cette expérience et du fait que notre Pilsner de classe internationale sera dégustée sur encore plus de parcours de golf canadiens de renom ».

Les spectateurs assistant à l'Omnium canadien RBC et à l'Omnium féminin Canadien Pacifique auront l'occasion d'échanger avec les ambassadeurs et ambassadrices de Steam Whistle - communément appelés Les braves gens de la bière - mais aussi de déguster cette Pilsner canadienne de qualité supérieure servie à même l'un des véhicules rétro de la flotte Steam Whistle, qui sera présente sur le parcours.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Steam Whistle à titre de partenaire et de Bière officielle de Golf Canada » déclare Laurence Applebaum, le chef de la direction de Golf Canada. « Le dévouement indéfectible de Steam Whistle à créer un produit de qualité supérieure de même que leur fierté identitaire canadienne la positionne parfaitement en tant que bière idéale à déguster durant nos Omnium nationaux, mais aussi après une ronde de golf à l'un ou l'autre des 2 300 incroyables parcours de golf recensés au Canada ».

L'histoire de Steam Whistle débute au printemps 1998 lorsque trois amis --Greg Taylor, Cam Heaps, and Greg Cromwell-- effectuent un voyage en canot en Ontario. Les trois compagnons étaient autrefois des collègues au sein d'une des microbrasseries canadiennes prépondérantes qui produisait des bières de qualité lors des années 80 et 90, mais qui fut acquise par une brasserie nationale et dut fermer boutique. Alors qu'ils relaxaient autour d'un feu de camp, les trois hommes, tout feu tout flamme, évoquent leur rêve de lancer un jour leur propre brasserie qui produirait une Pilsner capable de se mesurer avec les meilleures au monde. Au cours des 18 dernières années, Steam Whistle s'est hissée parmi les meilleurs bières canadiennes de qualité supérieure dégustées d'un océan à l'autre.

À titre de fédération sportive nationale, Golf Canada organise l'Omnium canadien RBC qui aura lieu du 23 au 29 juillet 2018 au Club de golf Glen Abbey d'Oakville, Ontario. Elle organise aussi l'Omnium féminin Canadien Pacifique, qui sera tenu du 20 au 26 août 2018 au Wascana Country Club de Regina, Saskatchewan.

NOTE AUX RÉDACTEURS : Vous pouvez télécharger l'image qui accompagne ce communiqué de presse en cliquant ce lien. Légende : Un golfeur et une golfeuse trinquent à la santé d'un nouveau partenariat entre Golf Canada et la brasserie Steam Whistle. (Crédit : Golf Canada)

À PROPOS DE STEAM WHISTLE

La brasserie indépendante Steam Whistle, établie dans l'historique John St. Roundhouse de Toronto, se concentre avec passion sur la production d'une seule bière de qualité exceptionnelle qui fait la fierté des Canadiens.

Cette Pilsner primée, pure et rafraîchissante, est conçue à partir d'une méthode européenne traditionnelle n'utilisant que quatre ingrédients naturels (sans OGM), sous l'oeil expert de leur maître brasseur formé en République tchèque. La Pilsner de Steam Whistle est reconnaissable à ses bouteilles, canettes et fûts signature de couleur verte et est distribuée toute fraîche à des détaillants de bière et spiritueux, des restaurants et des établissements licenciés partout au Canada. Depuis son lancement, Steam Whistle a accueilli déjà plus d'un million de visiteurs à l'historique brasserie pour une visite guidée ou pour l'un des nombreux événements, concerts et prestations artistiques qui y ont été tenus. La brasserie, qui est privée et possédée par un groupe comprenant famille, amis et employés, a été récompensée par de multiples prix et honneurs pour la qualité de sa bière, pour sa culture d'entreprise, pour son engagement communautaire et pour ses pratiques environnementales. La Pilsner de Steam Whistle est l'une des marques de bières de renom au Canada.

À PROPOS DE L'OMNIUM CANADIEN RBC 2018

Dans le cadre de la Coupe FedEx, les étoiles du Circuit PGA TOUR se disputeront une bourse de 6,2 millions de dollars (US) lors de l'Omnium canadien RBC, du 23 au 29 juillet 2018, au Club de golf Glen Abbey d'Oakville, en Ontario. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien RBC fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en laissant un legs durable dans la communauté qui accueille le tournoi. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement la Fondation Golf Canada, le partenaire de bienfaisance officiel du tournoi. Créé en 1904, le championnat occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. L'Omnium canadien RBC est fièrement commandité par RBC, BMW Group Canada, Steam Whistle, ZTE, Levelwear, Ballantine's, Golf Town, Coca-Cola, et le Gouvernement du Canada. Pour obtenir des billets ou de plus amples renseignements sur le tournoi, visitez www.omniumcanadienrbc.com ou composez le 1-800-571-6736. Suivez l'Omnium canadien RBC sur Facebook, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE L'OMNIUM FÉMININ CP 2018

Les étoiles du Circuit de la LPGA seront au rendez-vous de l'Omnium féminin CP, qui se déroulera du 20 au 26 août 2018, au Wascana Country Club de Regina. L'Omnium féminin CP est fier d'annoncer que la Jim Pattison Children's Hospital Foundation est le partenaire de bienfaisance officiel du tournoi de 2018. Les fonds recueillis seront consacrés à un espace de cardiologie infantile à l'achat d'équipement spécialisé, et seront égalés par le CP par le truchement du programme communautaire CP a du coeur. L'Omnium féminin CP, le championnat de golf national féminin du Canada, est fièrement commandité par CP, RBC, Steam Whistle, Levelwear, Ballantine's, Golf Town, CVS Controls Ltd., Regina Hotel Association, Tourism Saskatchewan, Economic Development Regina et le Gouvernement du Canada. Pour des renseignements sur le bénévolat, l'achat de billets ou les forfaits d'accueil des entreprises, visitez www.omniumfemininCP.com ou composez le 1-866-571-5742.

GOLF CANADA

Golf Canada est la Fédération nationale de sport et l'organisme directeur du golf au Canada ; elle représente 305 000 golfeurs et 1 400 clubs membres de partout au pays. Fier membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour mission d'augmenter la participation, de promouvoir l'excellence et de stimuler la passion pour le golf tout en en préservant les traditions et l'intégrité de ce sport. En investissant dans la croissance du golf et en y initiant un nombre croissant de participants de tous âges, notre objectif est d'être pertinent et respecté par tous les fervents du golf d'un océan à l'autre. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le golf dans votre collectivité, allez à www.golfcanada.ca.

SOURCE Golf Canada

Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 09:30 et diffusé par :