Mérieux Développement et Paladin Capital Group entrent au capital d'Inscripta, futur leader du marché de la génomique, dans le cadre d'une opération de financement de 55,5 millions de dollars

Ce financement permettra d'accélérer le développement et la commercialisation de la ligne de produits de la société (logiciels, enzymes, instrumentation et réactifs).

Mérieux Développement et Paladin Capital Group annoncent la mise en place d'un financement de 55,5 millions de dollars au niveau de la société Inscripta, futur leader du domaine de la génomique, aux côtés des investisseurs historiques: Venrock, Foresite, Spruce, et NanoDimension. Ce nouveau financement intervient après le lancement de la première enzyme CRISPR (MAD7) de la société et va permettre d'accélérer le développement et la commercialisation de sa plateforme ainsi que de renforcer l'équipe.

"La modification de l'ADN (gene editing) est l'une des avancées scientifiques les plus excitantes de ce début de siècle, mais pour réaliser son plein potentiel, les chercheurs doivent avoir à disposition de meilleurs outils" a déclaré Kevin Ness, PDG d'Inscripta. " Les progrès des vingt dernières années dans le domaine génomique ont principalement concerné la lecture du génome et nous croyons aujourd'hui que les futurs progrès de la biologie seront liés aux applications de l'écriture du génome».

La société Inscripta, basée à Boulder (Colorado) et Pleasanton (Californie), utilisera les fonds pour ses efforts de commercialisation et de développement de ses capacités de recherche. La société recrute actuellement des scientifiques et des ingénieurs dans les domaines de la microfluidique, de la génomique, de la biologie cellulaire, de la biologie synthétique et de la biologie computationnelle sur ses sites du Colorado et de Californie.

En fin d'année dernière, Inscripta a lancé son enzyme MAD7 auprès de la communauté scientifique, à des conditions privilégiées et sans royalties sur les produits dérivés de sa technologie. Cette approche innovante est une première étape pour Inscripta, qui souhaite révolutionner l'ingénierie génomique et la rendre plus accessible au niveau international.

Inscripta a une solution unique à destination des chercheurs et les industriels qui disposeront ainsi de moyens inégalés à ce jour, permettant des avancées plus rapides au niveau de leur activité de recherche. L'entreprise prépare actuellement le lancement de sa première plateforme commerciale, nous sommes ravis de contribuer aux efforts ce cette équipe talentueuse, au service d'une innovation de rupture qui devrait contribuer largement aux progrès de l'industrie." déclare François Valencony, directeur général chez Mérieux Développement.

Nous pensons que cette plate-forme hautement multiplexée, économique et facile d'utilisation, aura un impact majeur à l'avenir, sur des découvertes scientifiques touchant à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines biopharmaceutique, biotechnologique et le diagnostic de nouvelle génération", explique Paul Conley, directeur associé chez Paladin.

Inscripta, basée à Boulder (Colorado) et à Pleasanton (Californie), est une société de haute technologie développant une plateforme automatisée et des outils comprenant une famille d'enzymes CRISPR (appelées MADzymes), des nucléases à façon pour les chercheurs et les industriels, ainsi qu'une gamme d'instruments, de réactifs et de logiciels. En levant les obstacles aux progrès de la recherche en ingénierie cellulaire, Inscripta vise à révolutionner la façon de nourrir, d'alimenter et de guérir l'humanité. Inscripta est dirigée par plusieurs vétérans de l'industrie, dont Kevin Ness, qui a co-fondé QuantaLife et 10X Genomics, John Stuelpnagel, président du conseil d'administration de la société, co-fondateur et premier PDG de la société de séquençage Illumina (NYSE: ILMN) et président de 10X Genomics, en Californie. Inscripta est désormais soutenue financièrement par Foresite, Mérieux Développement, NanoDimension, Paladin, Spruce et Venrock.

Mérieux Développement investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement plus de 17 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2,5 milliards d'Euros en 2016.

Paladin Capital Group est une société de capital investissement multi stage aidant les entrepreneurs à commercialiser leur technologies qui adresse des besoins non satisfaits dans les domaines de la sécurité, de la sante publique, cyber-sécurité. Paladin Capital Group gère actuellement plus d' 1 milliard de dollars et a son siège social à Washington, DC, avec des équipes à New York, Menlo Park, CA et à Londres.

