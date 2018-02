Avec 23,6 %, le fabricant solaire chinois LONGi Solar bat son propre record mondial du plus haut rendement de cellules solaires PERC monocristallines







TOKYO, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- Le fabricant solaire chinois LONGi Solar Technology Co., Ltd. (« LONGi Solar ») a tenu au Japon le 28 février 2018 une conférence de presse au cours de laquelle la société a annoncé qu'elle avait atteint avec ses cellules solaires à face arrière émettrice passivée (PERC, Passivated Emitter Rear Contact) monocristallines un rendement de conversion record de 23,6 %. Ce rendement a été certifié par le Centre national de surveillance et d'inspection de la qualité des produits photovoltaïques solaires (CPVT) de Chine. Le fabricant de cellules solaires a non seulement battu son propre record, mais continue d'être le premier producteur mondial de cellules solaires PERC monocristallines avec le meilleur rendement.

Au cours des deux dernières années, la technologie PERC monocristalline, qui présente des avantages certains en termes de performance et de coût, a été de plus en plus favorisée et reconnue dans l'industrie des cellules solaires, un secteur qui a des exigences élevées en matière de rendement en raison de la pression qui pèse sur les producteurs pour réduire le coût par kilowatt-heure de l'énergie solaire afin d'atteindre la parité réseau. En conséquence, un nombre croissant de fabricants de cellules solaires ont commencé à produire des cellules PERC monocristallines.

« LONGi Solar a mis l'accent sur la R et D de cellules et de modules solaires monocristallins dans le cadre de ses efforts pour réaliser des avancées dans la technologie monocristalline. Depuis octobre 2017, LONGi Solar a battu à trois reprises le record mondial de rendement de conversion de cellules solaires monocristallines », a déclaré le Dr Li Hua, vice-président de la recherche et du développement chez LONGi Solar. « L'entreprise a atteint un nouveau record mondial de rendement de 23,6 % début 2018, après avoir annoncé le 27 octobre 2017 qu'elle avait atteint un record mondial de 23,26 %, dépassant ainsi le plus haut rendement que les analystes de l'industrie pensaient pouvoir atteindre avec des cellules PERC. Cet exploit témoigne une nouvelle fois de la technologie de pointe de LONGi Solar en matière de cellules monocristallines. »

« LONGi Solar compte continuer à investir massivement dans les cellules PERC monocristallines, augmenter rapidement la production pour répondre à la demande croissante de cellules à haut rendement et produire en masse des cellules dont le rendement de conversion dépasse 22 % pour ainsi offrir à ses clients davantage de valeur », a déclaré Li Wenxue, président de LONGi Solar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg

