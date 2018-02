Era Group signe une entente exclusive d'entretien et de réparation avec Pratt & Whitney Canada







LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 28 fév. 2018) - Era Group Inc. (ER), l'un des plus importants exploitants d'hélicoptères du monde, a signé une entente exclusive de 10 ans avec Pratt & Whitney Canada (P&WC) visant l'entretien et la réparation de ses moteurs. L'entente concerne 180 moteurs d'hélicoptère P&WC de la flotte mondiale d'ERA. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

Les 180 moteurs propulsent un grand nombre d'appareils d'ERA, dont l'AW139 (PT6C-67C), l'AW119 Koala (PT6B-37A) et l'AW109 (PW206C) de Leonardo Helicopters, le H135 (PW206B) d'Airbus Helicopters et le Bell 212 (PT6T-3B) de Bell.

« Nous avions besoin d'une entente d'entretien et de réparation avec un fournisseur - ici le motoriste lui-même - qui comprenne les exigences particulières de ces missions et qui soit en mesure d'adapter son offre à nos besoins précis. Cette entente constitue à nos yeux un investissement stratégique dans notre flotte de moteurs, qui profitera ultimement à nos propres clients », a déclaré Stuart Stavley, vice-président principal, Exploitation et Gestion de la flotte, Era Group Inc.

« ERA dispose d'une flotte importante et complexe réalisant un grand nombre de vols, et évolue au sein d'un marché dynamique en mutation constante. Notre bonne connaissance de ses activités nous a permis de concevoir une entente adaptée à ses besoins particuliers en assurant une optimisation des coûts et de la disponibilité des appareils », a ajouté Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

