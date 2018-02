URBAN FUTURE Global Conference: 37 villes signent la Convention des maires à Vienne







La plus grande convention d'Europe pour le développement durable des villes inclut un nouveau plan d'action pour la Convention des maires

3 000 participants de plus de 400 villes, 50 pays et quatre continents : les CityChangers les plus influents se réuniront à l'occasion de l'UFGC (URBAN FUTURE Global Conference) au cours des trois prochains jours. La Ville de Vienne accueille l'UFCG pour la première fois et partagera un signal fort avec la signature de la Convention des maires pour le climat et l'énergie.

Il ne fait aucun doute que l'avenir de la planète sera décidé dans les villes. C'est le seul endroit où de nouveaux modèles et modes de cohabitation humaine peuvent être créés et testés d'une manière plus diverse. Cela a des implications directes et profondes pour tout le monde. En 2018, deux personnes sur quatre vivent dans des régions urbaines. Dans dix ans, ce sera le cas pour trois personnes sur quatre : un défi immense pour la politique, la société et l'économie.

Place aux CityChangers

Les CityChangers stimulent les changements durables dans les villes du monde entier avec leurs idées et leur dévouement. « Pour accélérer le changement dans les villes, il est essentiel de s'assurer que ces personnes forment des réseaux et aient une opportunité d'échanger leurs expériences », explique Gerald Babel-Sutter, PDG de l'UFGC. Alors que plus de 100 maires se réunissent à l'occasion de l'UFGC, la Ville de Vienne donne le ton en signant la Convention des maires. 37 autres villes, parmi lesquelles Athènes, Bruxelles, Varsovie, Ljubljana et Innsbruck, vont également la signer. Les villes signataires s'engagent à prendre des mesures pour soutenir l'implémentation de la cible de l'UE visant à réduire les gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030, ainsi que l'adoption d'une approche conjointe pour s'adapter aux changements climatiques.

Les villes durables doivent se concentrer sur les personnes

Dans le cadre de l'UFGC, 3 000 participants échangent leurs idées sur des thèmes relatifs à la planification et à la gestion des villes durables. « Une ville ne peut être qualifiée de ville intelligente que si elle est capable d'activer le plein potentiel de ses citoyens, en permettant aux gens de prendre part à la vie urbaine et de concevoir son changement », a déclaré Maria Vassilakou, maire adjointe de Vienne. Daniel Termont, président d'EUROCITIES et maire de Gand, souligne l'importance de la participation des citoyens aux processus urbains. « Un avenir plus positif pour l'Europe commence avec ses citoyens. En tant que leaders locaux et membres d'EUROCITIES, nous nous engageons à faire participer nos citoyens à un dialogue sur notre avenir. À une époque où la politique, que ce soit au niveau national ou européen, ne parvient pas à répondre aux attentes des gens, nous sommes sur le point de lancer un processus visant à reconstruire et renforcer la confiance entre les citoyens et les autorités publiques. »

