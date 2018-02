Déclaration de Transco au sujet de la grève dans le secteur du transport scolaire







MONTRÉAL, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la troisième journée de grève déclenchée par les membres du syndicat de la CSN auxquels les employés de Transco sont affiliés, Laurie Henner, directrice régionale de Transco pour le Québec, a émis la déclaration suivante :

« Chez Transco, nos chauffeurs et les élèves que nous transportons nous tiennent à coeur. Nous prenons très au sérieux notre rôle indispensable dans les communautés que nous desservons. C'est dans cet esprit, et en tenant compte des préoccupations des parents et des élèves, que Transco souhaite signer une convention collective avec ses employés et leur syndicat le plus rapidement possible. À la lumière du rejet de l'entente de principe recommandée par le syndicat le 12 février dernier, Transco souhaite mettre au clair certains faits. Transco offre les meilleurs salaires de l'industrie à Montréal et notre entreprise souhaite que cela continue. Notre offre prend compte de la capacité de payer des commissions scolaires; lesquelles sont ultimement financées par les contribuables.

« Transco souhaite convenir d'un règlement le plus rapidement possible dans l'intérêt de ses chauffeurs et des milliers d'élèves qui bénéficient de ses services tous les jours pour se rendre à l'école. Les journées de grève entraînent des conséquences importantes pour les communautés dont les services sont interrompus et nous en sommes conscients. De plus, une grève peut mener à la perte de circuits et inévitablement la perte d'emplois pour les chauffeurs. Par conséquent, les chauffeurs se retrouvant sans emploi et sans revenu, pourraient devoir travailler chez un concurrent mais qui paye moins bien que Transco qui offre les salaires les plus compétitifs à Montréal. »

