Cocktails à Montréal, beau temps à Vancouver et cuisine indienne à Toronto

Une récente technologie d'intelligence artificielle analyse plus de cinq millions de publications sur les réseaux sociaux.

Les voyageurs qui visitent Montréal se vantent d'avoir été au musée, dans le Vieux-Montréal, sur le mont Royal ou à la Place des Arts.

Le récent sondage Mobile Travel Tracker publié par Hotels.com révèle qu'un voyageur canadien sur six s'inspire (#inspo) des médias sociaux avant de partir.

TORONTO, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Les publications de voyage « m'as-tu-vu » qui inondent vos réseaux sociaux ne disparaîtront pas de sitôt, mais grâce à la première analyse par intelligence artificielle de ce type de publications (#TravelBrag) menée par Hotels.comMD, nous connaissons maintenant les thèmes les plus populaires sur la planète, toutes destinations confondues.

Cette analyse révèle que les voyageurs qui choisissent le Canada ont des profils très diversifiés. À Montréal, ils s'émerveillent de la vue spectaculaire au sommet du mont Royal ou du charme de la vieille ville. À Toronto, ils sirotent des cocktails sur des terrasses sur un toit ou se pâment d'avoir visité le très chic Hôtel Ritz-Carlton. À Vancouver, ils se vantent d'avoir magasiné sur la rue Robson ou de se promener dans le célèbre Stanley Park. Peu importe l'endroit visité, les vantardises sont en pleine effervescence.

Cette tendance concorde avec les résultats du sondage Mobile Travel Tracker* mené récemment par Hotels.com, qui révèle qu'un voyageur sur six planifie des séances photo avant de partir en s'inspirant (#inspo) des médias sociaux. Notons que les canadiens passent en moyenne plus de 42 minutes chaque jour sur les médias sociaux lorsqu'ils sont en voyage.

Si les voyageurs se vantent naturellement de visiter les grandes attractions ou les activités culturelles, les médias sociaux sont plus que jamais inondés de publications portant sur la météo, les activités sportives ainsi que des exclusivités partagées par les foodies avertis.

#Foodporn

La #FoodPorn guette tous ceux qui s'aventurent sur Instagram, où foisonnent les vantardises sur les plaisirs culinaires décadents. Gâteaux à Stockholm, curry bien relevé à Toronto, steak et pizza à faire saliver à New York... Ce n'est pas le choix qui manque!

Au soleil comme sous la pluie

Les voyageurs ne se privent pas de s'extasier de la météo, le beau temps arrivant au sixième rang des vantardises mondiales. Dans les villes comme Vancouver, où ils sont exposés aux quatre saisons en une journée, les voyageurs parlent de pluie et de soleil, les deux figurant parmi les dix vantardises les plus populaires de la ville.

Attractions sportives

Les Jeux olympiques passionnent le monde entier et l'héritage des villes hôtes, que ce soit Montréal, Vancouver, Sydney, Rio ou Beijing, attire beaucoup de voyageurs.

Une analyse mondiale de quelque cinq millions de vantardises réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle a dégagé les principaux thèmes abordés par les voyageurs sur les médias sociaux. L'outil d'intelligence artificielle a regroupé par catégorie les gazouillis comportant des liens vers des pages Instagram en fonction de mots-clics touristiques et de mentions de destination.

LES 10 THÈMES MONDIAUX LES PLUS POPULAIRES



Musée Bar-terrasse sur un toit Quartier historique Art contemporain Opéra Soleil Jeux olympiques Cathédrale Galerie Ballet



« Se vanter de son voyage sur les médias sociaux est devenu la norme, explique Scott Ludwig de Hotels.com. Si personne n'a aimé ou commenté vos publications, c'est comme si ce n'était pas arrivé! Les Canadiens s'inspirent des nombreuses vantardises lorsqu'ils préparent un voyage. »

Faites comme eux et rendez-vous sur le blogue de Hotels.com pour lire les vantardises les plus populaires sur plus de 30 destinations, dont Montréal, Toronto et Vancouver. Téléchargez l'application mobile Hotels.com et choisissez parmi des centaines de milliers de destinations aux quatre coins du monde où vous pourrez vous aussi vous vanter.

Notes aux rédacteurs en chef

L'analyse couvre les données d'octobre 2017 à janvier 2018 et met en évidence les mot-clics qui reviennent le plus souvent dans les vantardises par pays ou territoire en fonction du nombre d'occurrences relevées. Grâce au traitement automatique des langues (NLP), d'autres mots-clics ont été extraits de ces publications. Le NLP est une branche de l'intelligence artificielle qui rend les ordinateurs capables de comprendre, d'interpréter et de manipuler le langage humain.



On entend par « vantardise » un gazouillis qui contient des termes de recherche évoquant le voyage, une mention de lieu et un lien vers Instagram, le tout laissant entendre que l'auteur a pris la photo et rédigé la description avec les mots-clics qu'il partage.

*Sondage Mobile Travel Tracker mené en novembre 2017 dans 30 pays ou territoires auprès de 9 000 répondants.

