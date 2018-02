Au-delà des Frontières et la Fondation Air Canada renouvellent leur partenariat pour accroître la sensibilisation au tourisme et à la traite pédosexuels







Des experts seront à Winnipeg pour discuter du tourisme et de la traite pédosexuels.

WINNIPEG, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'exploitation sexuelle des enfants à travers l'industrie du tourisme et la traite est un problème international persistant également répandu au Canada. La conférence de 2018«?Le tourisme et la traite pédosexuels -- s'attaquer au problème à l'intérieur et au-delà de nos frontières?» -- présentée par la Fondation Air Canada, portera sur la compréhension du tourisme sexuel et de la traite des enfants?; comment les reconnaître et où signaler les comportements suspects et les transactions financières. Les séances s'adressent à ceux qui oeuvrent dans le secteur du tourisme et du voyage, du secteur financier ainsi qu'à ceux qui travaillent à arrêter l'exploitation sexuelle des enfants. La conférence aura lieu le 1er mars 2018 au Canad Inns Club Regent, de 8h30 à 15h30. Les conférenciers seront disponibles pour donner des entrevues jusqu'à l'événement, puis également en personne après la séance du matin.

Timea Nagy -- La conférencière principale Timea Nagy est une survivante de la traite des personnes, une auteur, conférencière et défenseur de causes sociales. Son organisation a aidé plus de 300 victimes et plus de 500 enquêtes à travers le Canada. Mme Nagy est la première survivante de la traite des personnes à former les banques et institutions financières à détecter la traite des personnes à travers les transactions. Elle a assuré la formation de plus de 1500 institutions au Canada et aux É. - U.

Sébastien Pfeiffer, Marjorie Pittet, ACCOR Hotels -- par son programme WATCH (We Act Together For Children), les Hôtels Accor fournissent à tous leurs hôtels la formation et les outils pour aider les employés à rester vigilants en tout temps, pour réagir aux situations douteuses et pour sensibiliser les clients à la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle.

«?La conférence annuelle fait partie de l'engagement permanent d'Au-delà des frontières ECPAT Canada à plaider pour la responsabilité sociale des entreprises face à l'exploitation sexuelle des enfants. Nous sommes fiers de nous associer la Fondation Air Canada, notre Commanditaire Platine, pour accroître la sensibilisation à cette question cruciale,?» dit Michelle Kowalchuk, présidente de la conférence.

«?Le tourisme et la traite pédosexuels sont des crimes méprisables qui doivent être dénoncés par tous et nous devons déployer de plus grands efforts pour les prévenir. La Fondation Air Canada est fière de s'associer une fois de plus à Au-delà des frontières ECPAT Canada, dans cette conférence pour protéger tous les enfants de l'exploitation, où qu'ils soient de par le monde,?» déclare Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada.

Au-delà des frontières ECPAT Canada remercie également WestJet, Air Transat, tous les commanditaires et donateurs et la Winnipeg Foundation pour leur appui.

Au sujet d'Au-delà des frontières ECPAT Canada

Au-delà des frontières ECPAT Canada est un organisme bilingue de défense qui promeut le droit des enfants de vivre à l'abri d'agression et d'exploitation sexuelle. Nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré sans affiliation religieuse ou politique. Au-delà des frontières ECPAT Canada est le représentant canadien d'ECPAT International, un réseau mondial dans plus de 90 pays, visant à enrayer la prostitution juvénile, la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants dans l'industrie du tourisme et du voyage.

www.audeladesfrontieres.ca

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre à la fois un soutien financier et de l'aide en nature par l'entremise de billets d'avion entre autres, à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux, et le programme Véritable Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités locales en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. En collaboration avec la société aérienne, la Fondation participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada situés dans les aéroports. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, veuillez visiter le site www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement durable de 2016 : Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/Fondation/Citoyensdumonde.

Fiche technique

Air Canada est engagée dans la lutte contre le tourisme sexuel et la traite des personnes et pose des actions concrètes depuis 2006

Air Canada est la première société aérienne canadienne et la deuxième société aérienne nord-américaine à avoir diffusé à son bord des messages visant à sensibiliser ses passagers.

Air Canada s'engage à respecter les droits de la personne et condamne toute forme d'exploitation des enfants. La société n'a jamais recours à des travailleurs juvéniles et appuie l'élimination de l'exploitation des enfants par le travail, de même que les lois visant à prévenir et à punir le crime qu'est l'exploitation sexuelle des enfants. Air Canada est déterminée à sensibiliser ses employés et fournisseurs à ces formes d'exploitation.

En tant que l'un des principaux transporteurs commerciaux dans le monde, Air Canada suit toujours les normes professionnelles les plus élevées et respecte toutes les lois, règlements et normes applicables à son industrie. La responsabilité sociale de la société fait partie intégrante de sa culture, et vise à avoir un impact positif et durable sur les collectivités dans lesquelles elle vit et travaille. Air Canada s'attend à la même chose de ses fournisseurs et partenaires commerciaux.

Les pratiques professionnelles d'Air Canada respectent et défendent les droits de la personne pour ses employés, ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux. De par sa Fondation, Air Canada soutient également des organismes charitables enregistrés qui ont pour mission de mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants et de défendre les droits des enfants.

Depuis 2006 Air Canada a pris les mesures suivantes pour recenser et atténuer les risques d'esclavage moderne et de traite des personnes dans son entreprise et dans sa chaîne d'approvisionnement.

La Fondation Air Canada est une fois de plus cette année le Partenaire principal du Prix des médias et le Symposium éducatif 2018, un événement tenu par Au-delà des frontières ECPAT Canada, un organisme qui promeut le droit de tous les enfants de vivre à l'abri d'agression et d'exploitation sexuelle. Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Air Canada a fait don de 5 000 $ de même que des billets d'avion.



En 2017, la Fondation Air Canada a remis un don de 25 000 $ à l'organisme Réseau Enfant-Retour afin de mettre sur pieds LOVE, un programme de prévention sur l'exploitation sexuelle et trafic des jeunes au Québec. Ce programme a pour but de permettre à près de 40 000 jeunes à reconnaître les problèmes liés à l'exploitation sexuelle, les dangers que courent les fugueurs, comment ils peuvent se protéger et à quel endroit ils peuvent trouver de l'aide.



En février 2014, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, Air Canada a diffusé trois nouvelles vidéos contenant de puissants messages d'intérêt public au moyen de son système de divertissement à bord, afin de dénoncer l'exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants.



En 2010 et en 2011, avec le Bureau International des droits des enfants, Air Canada a tenu à Toronto et à Vancouver des conférences sur la traite de personnes et le tourisme sexuel impliquant des enfants. La société a animé la conférence à Toronto .



Air Canada procède à des vérifications auprès de certains de ses fournisseurs, lesquelles vérifications comprendront des demandes de renseignements sur leur conformité à son code d'éthique pour les fournisseurs, sur leurs politiques en matière d'approvisionnement équitable en produits et services et sur leurs pratiques de recrutement et d'emploi.



Air Canada a entrepris d'évaluer les risques de traite des personnes et de travail forcé associés à ses activités et à sa chaîne d'approvisionnement pour ses nouvelles liaisons et à ses nouvelles destinations.



Depuis 2006, Air Canada propose à bord de tous ses vols une vidéo de sensibilisation au tourisme sexuel impliquant des enfants.

Février 2018

