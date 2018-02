Le nouveau FNB de titres à revenu fixe canadiens d'Invesco met l'accent sur un taux de rendement amélioré







PowerShares 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF (PGB)

TORONTO, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Afin d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers, Invesco a annoncé aujourd'hui le lancement du PowerShares 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF (PGB).

Malgré les hausses des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs trouvent que les rendements des obligations traditionnelles du gouvernement du Canada sont insuffisants pour répondre à leurs besoins de revenu. Le PGB cherche à remédier à la situation en sélectionnant des obligations d'État de bonne qualité dont le rendement est plus élevé que celui des d'obligations fédérales traditionnelles émises par des sociétés non mandataires de la Couronne, à savoir des d'obligations de sociétés mandataires de la Couronne, provinciales et municipales.

« Une conjoncture de hausse des taux d'intérêt peut être éprouvante pour les investisseurs, étant donné que lorsque les rendements augmentent, la valeur des obligations d'État à plus long terme chute, explique Christopher Doll, vice-président, Ventes et stratégie, PowerShares Canada. Les obligations de bonne qualité à plus court terme ont tendance à procurer une certaine stabilité à un portefeuille de titres à revenu fixe. »

L'émission initiale du PGB est terminée et les parts seront offertes pour négociation à la Neo Bourse Aequitas dès l'ouverture du marché aujourd'hui.

Le PGB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice FTSE TMX Canada 1-5 Year All Government Laddered Bond, ou de tout indice qui le remplace.

L'indice sous-jacent se compose d'obligations de bonne qualité émises par le gouvernement du Canada et des organismes, des provinces et des municipalités du Canada. Grâce à son portefeuille d'obligations échelonnées, le PGB aide à gérer le risque de réinvestissement en répartissant les échéances des obligations.

À 0,15 %, les frais de gestion du PGB sont concurrentiels et il présente les avantages potentiels suivants :



Rendement amélioré : L'inclusion d'obligations de sociétés mandataires de la Couronne, provinciales et municipales dans un portefeuille d'obligations d'État présente un potentiel de rendement plus élevé qu'un portefeuille composé uniquement d'obligations fédérales émises par des sociétés non mandataires de la Couronne dont l'échéance et la cote de solvabilité sont similaires





L'inclusion d'obligations de sociétés mandataires de la Couronne, provinciales et municipales dans un portefeuille d'obligations d'État présente un potentiel de rendement plus élevé qu'un portefeuille composé uniquement d'obligations fédérales émises par des sociétés non mandataires de la Couronne dont l'échéance et la cote de solvabilité sont similaires Sensibilité réduite aux taux d'intérêt : Habituellement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le cours des obligations chute. Investir dans des obligations à plus court terme, qui sont moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, peut constituer une bonne stratégie défensive dans une conjoncture de hausse des taux d'intérêt





Habituellement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le cours des obligations chute. Investir dans des obligations à plus court terme, qui sont moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, peut constituer une bonne stratégie défensive dans une conjoncture de hausse des taux d'intérêt Gestion du risque de réinvestissement : Le risque de réinvestissement est le risque que le produit futur doive être réinvesti à un taux d'intérêt inférieur à celui du placement initial. Les portefeuilles d'obligations échelonnées aident à gérer le risque en répartissant les échéances des obligations

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE : IVZ; invesco.com.

Un placement dans un fonds négocié en Bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des honoraires de gestion et autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

