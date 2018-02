Prêts pour la conformité au 3GPP : Anokiwave présente la 2e génération de circuits intégrés dans une nouvelle famille prenant en charge les équipements mmW 5G conformes au 3GPP







Anokiwave ajoute à son portefeuille leader sur le marché des produits mmW 5G une nouvelle famille de circuits intégrés prenant en charge les solutions conformes au 3GPP NR ('New Radio')

SAN DIEGO, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- Anokiwave a fait part aujourd'hui d'un nouveau produit au sein d'une nouvelle famille de la deuxième génération de circuits intégrés à quadruple coeur de silicium pour 5G ; celle-ci active des stations de base conformes dans le cadre du 3GPP (Projet de partenariat de troisième génération) en vue de la sortie dans le monde entier du circuit intégré 28 GHz AWMF-0157 IC. La deuxième génération de circuits intégrés (CI, ou IC) s'inscrit dans la stratégie en cours d'Anokiwave visant à permettre la commercialisation de systèmes 5G mmW avec des CI à base de silicium.

L'AWMF-0157 fonctionne entre 26,5 et 29,5 GHz et prend en charge quatre éléments rayonnants. Il incorpore des contrôles de gain et de phase pour orientation de faisceau analogue en radiofréquence (RF). Les blocs de propriété intellectuelle d'Anokiwave en instance de brevet mis en oeuvre par technologie à base de silicium permettent de mettre en forme des faisceaux hybrides à bas coût, mais ayant une efficacité à haute énergie et une faible latence pour l'orientation de faisceautm.

« Avec la poussée pour un déploiement extrêmement rapide de réseaux en 5G d'ici la fin de l'année, Anokiwave est en train d'exécuter une stratégie agressive afin de livrer à l'industrie de solutions de mmW 5G avec les premiers CI en 26 GHz, 28 GHz et 39 GHz, » affirme David Corman, Architecte en chef chez Anokiwave. « L'annonce aujourd'hui d'une nouvelle famille de CI permettant une conformité au 3GPP est une étape fondamentale qui permet aux opérateurs de réseaux de sérieusement déployer une couverture en 5G. »

L'AWMF-0157 est un CI à silicium extrêmement intégré dans un emballage à l'échelle d'une puce au niveau du traitement d'une tranche (WLCSP), pouvant facilement s'insérer dans un espacement typique de 5,3 mm de canevas en 28 GHz.

Disponibilité :

Anokiwave offre des trousses d'évaluation pour facilité d'adoption de technologie et de capacités. Les trousses comprennent des tableaux avec le CI, un module d'interface USB-SPI avec pilotes et tout le câblage nécessaire. Les livraisons pour première production seront disponibles en mai 2018.

À propos d'Anokiwave:

Anokiwave est un fournisseur leader de techniques hautement intégrées de CI pour applications de communications et de RADAR nécessitant des solutions reposant sur des antennes actives en ondes millimétriques. Les architectures créatives de systèmes d'Anokiwave et sa sélection optimale de technologies de semiconducteurs permettent de résoudre les problèmes d'ingénierie les plus complexes.

Anokiwave est basée à San Diego en Californie et exploite des centres de conception à Phoenix dans l'Arizona et à Boston dans le Massachusetts. Des renseignements supplémentaires peuvent se trouver sur www.anokiwave.com.

Contacts avec la presse : Amy Corman

amy.corman@anokiwave.com

http://mwc.vporoom.com/Anokiwave

