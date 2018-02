Le nouveau moteur PurePower(R)PW812D de P&WC sélectionné pour propulser le nouveau jet d'affaires Falcon 6X de Dassault Aviation







LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2018) - Pratt & Whitney Canada a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle variante de sa révolutionnaire turbosoufflante PurePower PW800 a été sélectionnée pour propulser le nouveau jet d'affaires Falcon 6X de Dassault, que cette dernière a dévoilé plus tôt aujourd'hui. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Le moteur PW812D (poussée de 13?000 à 14?000 lb) est synonyme de qualité supérieure, de fiabilité hors pair et de durabilité. Prêt pour la mise en service sur d'autres avions d'affaires, le moteur PurePower PW800 est optimisé pour les avions d'affaires long-courriers volant à haute altitude et à grande vitesse. Il utilise pour la partie haute pression la même technologie éprouvée et rigoureusement testée des turbosoufflantes à réducteur de la famille de moteurs PurePower de Pratt & Whitney, qui a été maintes fois primée. De plus, la technologie évoluée de la section haute pression du moteur PurePower PW800, utilisée dans 16 autres applications PurePower, compte plus de 585?000 heures en service.

« En propulsant le nouveau Falcon 6X, notre moteur PurePower PW800 montre à nouveau qu'il est dans une classe à part dans les avions d'affaires long-courriers, a indiqué Irene Makris, vice-présidente, Marketing, Pratt & Whitney Canada. Le moteur PW812D, c'est la meilleure technologie de pointe et une fiabilité hors pair grâce à sa plateforme primée. »

Le moteur PurePower PW800 intègre les technologies les plus récentes : économie exceptionnelle de carburant, nouvelle norme écologique pour les émissions grâce à la chambre de combustion perfectionnée TALONMC X. Enfin, son faible niveau de bruit et de vibration rend la cabine extraordinairement silencieuse, ce qui contribue au bien-être des passagers.

Misant sur une conception robuste, une facilité d'entretien exceptionnelle et des capacités de diagnostic évoluées, le moteur PurePower PW800 procurera une disponibilité technique et une fiabilité hors pair aux exploitants. Ceux-ci auront aussi droit à un service personnalisé grâce aux services améliorés de la famille PurePower PW800.

L'appareil Falcon 6X a été conçu pour offrir une vitesse de pointe de Mach 0,90 et une portée maximale de 5500 miles nautiques (10?186 km). Il pourra faire le vol direct Los Angeles-Genève, Pékin-San Francisco ou Moscou-Singapour à une vitesse en régime de croisière optimal ou relier Moscou-New York, Paris-Pékin ou Los Angeles-Londres à Mach 0,85.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris, mais non exclusivement, les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment, mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

