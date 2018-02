Le Budget 2018 du gouvernement du Canada renferme un investissement historique pour appuyer la prochaine génération d'innovateurs







Le gouvernement fédéral investit 1 million $ dans la Fondation Gairdner

OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - La Fondation Gairdner se réjouit de l'investissement historique de près de 4 milliards de dollars sur cinq ans annoncé par le gouvernement du Canada dans son Budget 2018 pour appuyer la prochaine génération de chercheurs par des investissements dans les conseils subventionnaires du Canada, les Chaires de recherche du Canada, ainsi que dans des équipements et des infrastructures essentiels pour soutenir des découvertes innovantes en recherche. Nous nous félicitons que le gouvernement ait reconnu l'importance de la recherche fondamentale comme moteur de l'innovation et de l'amélioration des résultats sur le plan de la santé pour les Canadiens.

La Fondation Gairdner est également ravie que le gouvernement continue d'appuyer ses activités au Canada et à l'étranger, en mettant l'accent sur l'expansion de la diversité de ses lauréats par un investissement d'un million de dollars au cours des cinq prochaines années. Nos programmes de sensibilisation célèbrent la recherche biomédicale et la recherche en santé mondiale et jouent un rôle clé en inspirant la prochaine génération à poursuivre une carrière dans le domaine des STIM.

Le gouvernement du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont fourni un solide appui à la Fondation Gairdner depuis 2008, et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre ce robuste partenariat. Ensemble, nous avons rehaussé la stature des Prix Canada Gairdner et la réputation du Canada comme chef de file en science et en innovation.

« L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada d'appuyer les programmes de la Fondation Gairdner, au Canada et ailleurs dans le monde, témoigne du solide partenariat que nous avons mis en place. Gairdner apprécie énormément le soutien continu du gouvernement du Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada à leurs missions communes, qui visent à reconnaître la recherche et à inspirer la prochaine génération de chercheurs et d'innovateurs », a déclaré le Dr Lorne Tyrrell, président du conseil d'administration de la Fondation Gairdner.

« L'annonce contenue dans le budget du gouvernement du Canada d'un nouvel investissement majeur en science et en innovation illustre clairement son engagement envers la vaste entreprise scientifique au Canada. Ce financement permettra à des chercheurs canadiens de s'attaquer à des problèmes qui susciteront les innovations de l'avenir », a affirmé la Dre Janet Rossant, présidente et directrice scientifique de Gairdner. « La Fondation Gairdner se réjouit du fait que le gouvernement continuera d'appuyer ses activités au Canada et à l'étranger en mettant l'accent sur l'expansion de la diversité de ses lauréats par un investissement d'un million de dollars au cours des cinq prochaines années.

À propos des Prix Canada Gairdner

Chaque année, sept Prix Canada Gairdner sont décernés pour honorer les plus importants chercheurs en recherche biomédicale et en santé dans le monde. Les Prix internationaux Canada Gairdner sont remis à cinq personnes pour des travaux exceptionnels en recherche biomédicale au niveau international, tandis que le Prix Canada Gairdner Wightman est décerné à un/e chef de file en médecine au Canada. Le Prix Canada Gairdner en santé mondiale John Dirks reconnaît une contribution à la santé dans le monde en développement. Ces sept prix permettent au Canada de se démarquer comme chef de file en science et contribuent à rehausser la stature de la science au Canada. Ils sont les seuls prix scientifiques internationaux du Canada qui soient reconnus et respectés à l'échelle planétaire. Les lauréats sont tous choisis par des comités de sélection internationaux.

À propos de la Fondation Gairdner

La Gairdner Foundation a été créée en 1957 par James Gairdner, courtier en valeurs mobilières de Toronto, dans le but de décerner annuellement des distinctions à des scientifiques dont les découvertes ont eu un impact majeur sur le progrès scientifique et la santé humaine. Depuis 1959, année où les premiers prix ont été accordés, 373 scientifiques ont reçu un Prix Canada Gairdner et, à ce jour, 87 récipiendaires ont par la suite reçu le prix Nobel. Les Prix Canada Gairdner promeuvent une culture plus dynamique de la recherche et de l'innovation partout au pays grâce à des programmes de sensibilisation, y compris des conférences et des colloques de recherche. Ces programmes permettent d'inviter des lauréats présents et passés dans un minimum de 15 universités à travers le Canada pour discuter avec des professeurs, des stagiaires et des étudiants du niveau secondaire en vue d'inspirer la prochaine génération de chercheurs. Les colloques de recherche et les conférences publiques organisés annuellement à travers le Canada offrent aux Canadiens l'accès à la science de point par le biais du pouvoir d'attraction de Gairdner.

