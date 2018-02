Le QCGN accueille favorablement la promesse de nouveaux investissements dans les programmes des langues officielles







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network accueille favorablement le budget fédéral présenté aujourd'hui. Ce budget prévoit un nouveau financement de 400 M$ sur cinq ans pour le soutien des programmes des langues officielles, une mesure essentielle à la vitalité et au dynamisme des Québécois d'expression anglaise.

« Les Québécois d'expression anglaise ont toutes les raisons d'être optimistes au sujet des énoncés concernant le prochain plan d'action fédéral sur les langues officielles », a déclaré le président du QCGN, James Shea, ajoutant que les nouvelles s'avéraient prometteuses pour les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine de notre communauté ainsi que pour nos journaux de langue minoritaire. « Nous attendons avec intérêt les détails du plan d'action sur les langues officielles pour savoir comment les gouvernements du Canada et du Québec seront en mesure de travailler ensemble pour remplir ces promesses. »

Le troisième budget fédéral du ministre des Finances Bill Morneau a annoncé des montants d'argent, visant à améliorer l'accès aux services des communautés d'expression anglaise du Québec dans leur langue officielle, ainsi que le financement des stations de radio et des journaux des collectivités de langue française et anglaise en situation minoritaire. En outre, ce budget prévoit l'allocation de nouveaux fonds pour les activités culturelles, artistiques et patrimoniales, y compris le théâtre communautaire, les ateliers d'art et les activités mettant en valeur le patrimoine ou l'histoire locale.

Le Quebec Community Groups Network est un organisme à but non lucratif qui rassemble 53 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Centre d'expertise et d'actions collectives fondé sur des données probantes, il cerne, aborde et explore les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise. Le QCGN favorise également le dialogue et la collaboration entre ses organisations membres, les particuliers, les groupes, les institutions et les dirigeants de la communauté.

