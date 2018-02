Hisense dévoile ses plus récents téléphones intelligents lors du World Congress 2018 à Barcelone







BARCELONE, Espagne, 27 février 2018 /CNW/ - Lors du Mobile World Congress 2018 à Barcelone, HISENSE a dévoilé ses plus récentes innovations en matière de téléphone intelligent : les modèles H11 PRO, A2 PRO, H11, H11 Lite et Rock Lite. Chacun d'entre eux se définit par sa conception de grande qualité et traduit des avancées importantes sur le plan de la durée de vie de la batterie et de la qualité des caméras avant et arrière.

Le Infinity H11 PRO dispose d'une lentille 3D et se distingue par sa capacité à capter des photos parfaites de n'importe quel angle. Mesurant 158,2 x 74,95 x 7,5 mm, il est muni d'une caméra arrière 12 MP + 8 MP SONY IMX486 avec flash à deux couleurs et d'une caméra avant de 20 MP avec flash. Le A2 PRO, lui, se démarque par sa couleur et son aspect esthétique, et aussi parce qu'il est le meilleur appareil pour la lecture. Il a un capteur d'empreinte digitale sur le côté, une mémoire de 4 Go + 64 Go, et peut accepter une carte MicroSD d'une capacité maximale de 128 Go.

Le nouveau HISENSE Infinity H11, pour sa part, dispose d'un processeur à huit coeurs Qualcomm Snapdragon 430, ce qui lui permet de charger des applications beaucoup plus rapidement. Le processeur intégré Adreno 505 permet de capter des photos extraordinaires, même lorsque la batterie est presque déchargée. Il reconnaît aussi les empreintes digitales et est muni d'une batterie de 2 400 mAh.

Affichant des images remarquables, le InfinityH11 Lite offre la meilleure expérience utilisateur. Il renferme 16 Go de mémoire morte + 2 Go de mémoire vive, de même qu'une caméra arrière de 13 MP, une caméra avant de 8 MP et une batterie de 3 400 mAh. Enfin, le Rock Lite fait bande à part grâce à sa gamme de couleurs et sa batterie offrant une durée de vie plus longue.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/646933/Hisense_MWC.jpg

SOURCE Hisense

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 20:23 et diffusé par :