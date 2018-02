Joule commente le budget fédéral de 2018 : le financement de la recherche et des sciences peut stimuler l'innovation en santé







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Joule, une filiale de l'Association médicale canadienne, se réjouit de constater que le budget fédéral de 2018 prévoit consacrer des fonds ciblés aux sciences et à l'innovation. Nous reconnaissons, tout comme le gouvernement, que le soutien à la prochaine génération de chercheurs pourra entraîner des changements déterminants et produire d'importantes innovations.

À titre d'organisation engagée envers l'innovation dirigée par les médecins, nous pensons que les investissements dans les sciences et l'innovation stimuleront l'innovation en santé au Canada. Nous accueillons favorablement cette annonce en tant que membre de la supergrappe de la technologie numérique qui utilisera les données et les technologies numériques pour relever les défis dans le secteur de la santé.

Il sera toujours prioritaire pour Joule de définir des possibilités, avec tous les paliers de gouvernement, afin de soutenir l'innovation dirigée par les médecins. Ainsi, nous savons que nous pouvons aider à fournir des solutions permettant de relever les nombreux défis liés à la santé auxquels les Canadiens sont confrontés au quotidien et à stimuler la transformation du système de santé.

Lindee David

Chef de la direction de Joule

