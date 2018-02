Déclaration - Le budget de 2018 : quelques mesures pour répondre aux besoins des aînés canadiens







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de constater que le budget de 2018 présenté aujourd'hui aborde certains domaines où le gouvernement du Canada peut agir pour améliorer les soins aux aînés partout au pays. Comme l'avait indiqué l'AMC dans son mémoire présenté au gouvernement, nombre de ces initiatives assureront l'équité sociale et augmenteront la productivité, deux thèmes clairs dans le budget.

Comme le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes devrait présenter sous peu ses recommandations sur les soins à la population vieillissante du Canada, l'AMC et ses membres trouvent encourageant qu'un financement soit prévu pour améliorer l'approche dans les domaines de la démence, des soins à domicile et communautaires, et des conditions de vie souvent différentes pour les femmes au sein de la population vieillissante.

De plus, l'AMC applaudit plusieurs initiatives portant sur d'importants enjeux de santé publique - et les déterminants sociaux de la santé - comme l'octroi de fonds pour aider à contrer la crise des opioïdes, une sensibilisation aux effets potentiels du cannabis sur la santé et l'offre d'eau salubre dans les réserves afin d'assurer la santé des familles.

Dr Laurent Marcoux, président

Association médicale canadienne

Créée à Québec en 1867, l'Association médicale canadienne (AMC) rassemble 85 000 médecins autour de questions nationales liées à la santé et à la médecine. La noble tradition de représentation de l'AMC a mené à certains des changements les plus importants dans les politiques de la santé au Canada. Pour les années à venir, l'AMC concentrera ses efforts sur la promotion de la santé de la population et du dynamisme de la profession.

