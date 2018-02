Huawei lance la solution réseau propulsée par intention afin d'aider les entreprises à concevoir des plateformes réseau numériques







BARCELONE, Espagne, 27 février 2018 /CNW/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2018, Huawei a lancé la solution réseau propulsée par intention, laquelle comble les lacunes entre le réseau physique et les objectifs d'affaires en créant un jumeau numérique de l'infrastructure réseau. Par la compréhension de l'intention de service, le déploiement automatique de politiques réseau et l'optimisation continue, cette solution offre l'expérience par excellence à chaque utilisateur dans chaque application à tout instant et protège contre les attaques inconnues omniprésentes, créant une plateforme réseau numérique ouverte à la fois intelligente, simplifiée et sécurisée à bande ultra large pour les entreprises.

Le plus récent sondage[1] de Gartner mené auprès de 3 160 chefs de l'information de partout dans le monde issus de 15 industries démontre que, en moyenne, la numérisation représente environ 20 % des revenus de leur entreprise et qu'environ 35 % des processus opérationnels sont déjà numérisés. La transformation numérique des entreprises dépend de plus en plus de l'Internet des objets (IdO) et est refaçonnée par l'intelligence artificielle (IA), les mégadonnées et les technologies infonuagiques, ce qui fait que la perception, l'optimisation adaptative et l'opération prédictive en temps réel de l'expérience utilisateur deviennent essentielles pour améliorer l'efficacité de la transformation numérique de l'entreprise.

La solution réseau propulsée par intention de Huawei intègre les technologies de mégadonnées et d'IA dans les réseaux entièrement infonuagiques. Elle repose sur la logique commerciale et les stratégies de service fondées sur l'expérience de l'utilisateur final, aidant ainsi les entreprises à établir des réseaux numériques centrés sur l'utilisateur.

La solution réseau propulsée par intention de Huawei donne lieu à une automatisation et à une intelligence de haut niveau spécifiques au scénario, notamment l'identification proactive de l'intention commerciale, une configuration réseau automatique bout en bout, une perception en temps réel de l'expérience utilisateur, une analyse prédictive et une optimisation proactive. Le réseau propulsé par intention peut aussi fonctionner à titre de plateforme ouverte pour entreprises orientée vers l'industrie. Il offre de nombreuses interfaces ouvertes de programmation d'applications, des outils de programmation et de développement, ainsi que des applications industrielles vérifiées, constituant un vaste écosystème d'applications.

Kevin Hu, président de la gamme de produits réseau de Huawei, soutient : « La solution réseau propulsée par intention de Huawei sera centrée sur l'expérience utilisateur et répondra efficacement aux demandes des utilisateurs finaux entourant l'expérience utilisateur pour permettre aux entreprises d'adopter la société intelligente de la connectivité à tout faire et de connaître du succès en affaires. »

[1] : Gartner « The 2018 CIO Agenda: Mastering the New Job of the CIO », par Andy Rowsell-Jones, Tomas Nielsen et coll. (29 septembre 2017)

