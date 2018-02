L'application innovante NB-IoT de ZTE décroche le prix GLOMO au MWC2018







SHENZHEN, Chine, 27 février 2018 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que son application innovante NB-IoT, une solution de stationnement intelligent, a remporté le prix GLOMO 2018, dans la catégorie Meilleur service mobile pour la vie connectée, et ce, dès le premier jour du Mobile World Congress 2018 à Barcelone, en Espagne. Voilà comment ZTE a annoncé ses couleurs au début de ce grand salon.

ZTE s'est engagée dans l'innovation en applications IdO et la construction d'écosystèmes. Dans le domaine de l'IdO, ZTE, focalisant sur sa stratégie « Puce, Réseau et Nuage », a lancé plus de 20 réseaux NB-IoT, la série NB-IoT WiseFone et RoseFinch hautes performances et faible consommation d'énergie, ainsi que la plateforme ThingxCloud IoT. De plus, ZTE a créé la Global IoT Alliance (GIA) qui compte actuellement plus de 200 partenaires issus de plus de 30 industries et qui s'attache à promouvoir efficacement la maturité de l'industrie de l'IdO (Internet des objets).

Pour être en prise sur l'ère 5G, ZTE a intensifié sa collaboration avec les entreprises leaders dans plusieurs domaines, comme la VR/AR, la fabrication intelligente, le réseau intelligent et les voitures connectées, pour explorer des applications innovantes et effectuer des vérifications ainsi que des recherches sur les modèles d'entreprise.

Encore récemment, ZTE a remporté plusieurs prix internationaux de l'industrie. Lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la GTI, qui s'est tenue avant le Mobile World Congress de cette année, ZTE s'est vue décernée le Prix du développement du marché 2017 et le Prix d'innovation en service mobile et application 2017.

Dans une perspective d'avenir, ZTE entend augmenter encore ses investissements dans les innovations technologiques, faire jouer pleinement les avantages de la coopération industrielle et promouvoir la maturité de l'industrie de l'IdO ainsi que le développement de l'écosystème IdO.

À propos de ZTE

ZTE est fournisseur de systèmes de télécommunications avancés, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise, destinés aux consommateurs, aux transporteurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Fidèle à sa stratégie, ZTE entend fournir aux clients des innovations intégrées de bout en bout, porteuses d'excellence et de valeur à l'heure de la convergence des secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code action H : 0763.HK / code action A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et services à plus de 500 opérateurs implantés dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et la société joue un rôle de premier plan au sein des organisations internationales de normalisation. ZTE tient à sa responsabilité sociale d'entreprise et souscrit, en tant que membre, aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

