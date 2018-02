Perlite Canada inc. annonce ses résultats pour l'exercice financier 2016-2017







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2018) - Perlite Canada inc. (la «Société») (TSX CROISSANCE:PCI) annonce par les présentes ses résultats pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2017 (l'«exercice 2017»).

La Société a réalisé d'excellents résultats au cours de l'exercice 2017. Ses revenus ainsi que son bénéfice net ont augmenté pour un troisième exercice de suite et atteint de nouveaux sommets.

La Société a généré un chiffre d'affaires de 8 203 841 $ au cours de l'Exercice 2017 comparativement à 7 206 771 $ pour l'exercice 2016. Les ventes de la Société ont donc augmenté d'environ 14 % au cours de l'Exercice 2017 comparativement aux revenus enregistrés en 2016.

La Société a enregistré un bénéfice avant impôts sur les bénéfices de 1 288 447 $ au cours de l'exercice 2017 comparativement à un bénéfice avant impôts sur les bénéfices de 908 873 $ pour l'exercice 2016. La Société a enregistré un bénéfice net de 999 687 $ pour l'exercice 2017 comparativement à un bénéfice net de 810 811 $ pour l'exercice 2016 soit une augmentation significative d'environ 23 %.

Perlite Canada inc. est un chef de file au Canada dans la transformation, la distribution et la vente de perlite et de vermiculite, minerais utilisés dans les secteurs horticole et industriel.

Les actions ordinaires de Perlite Canada inc. se transigent à la Bourse de croissance (TSX).

Le présent communiqué renferme des énoncés de nature prévisionnelle auxquels sont associés des risques et incertitudes. Tout énoncé contenu dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considéré comme un énoncé de nature prévisionnelle. Dans le présent communiqué, les verbes «croire», «prévoir», «estimer» et d'autres expressions similaires indiquent en général des énoncés de nature prévisionnelle. Ceux-ci ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Perlite Canada inc. et ils supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, le rendement ou les résultats réels de la société soient sensiblement différents du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés de nature prévisionnelle.

La Bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué.

