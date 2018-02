Budget fédéral 2018 : le gouvernement encourage l'innovation dans le secteur manufacturier, cependant peu de mesures pour stimuler l'investissement et la compétitivité







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Manufacturiers Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce de mesures qui concernent un support accru à l'innovation, l'exportation et au développement des compétences. Toutefois, MEQ est préoccupée par l'absence de mesures entourant la compétitivité du secteur manufacturier québécois.

« MEQ est heureuse de retrouver dans le budget des mesures concernant le CNRC, Affaires mondiales et les femmes entrepreneures et, qui correspondent à des demandes que nous avons formulées dans le passé », affirme madame Véronique Proulx, Présidente directrice-générale de MEQ.

Toutefois, rappelons que ce budget s'inscrit dans un contexte où l'on renégocie l'ALÉNA, et dans une situation où le gouvernement américain a annoncé une importante réforme fiscale. « Nous aurions donc souhaité retrouver des mesures qui stimulent l'investissement et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. Des mesures telles que la déduction pour amortissement accéléré et un crédit d'impôt pour l'achat d'équipements auraient eu un impact significatif sur nos manufacturiers », précise madame Proulx.

« Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement canadien afin de faire valoir nos idées et les besoins de nos membres, et continuerons de rappeler l'importance d'une réforme du système fiscal canadien » ajoute madame Proulx.

