Réaction du maire Demers au dépôt du budget fédéral 2018

LAVAL, QC, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, a réagi au budget fédéral présenté aujourd'hui par le ministre des finances, l'honorable Bill Morneau.

« La Ville de Laval salue d'emblée les différentes mesures favorisant l'égalité homme-femme. Le gouvernement du Canada réagit ainsi aux réalités qui touchent plus particulièrement les femmes et les actions proposées sont autant de moyens concrets permettant d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens », a réagi le maire de Laval, Marc Demers.

Opioïde et cannabis

La Ville de Laval apprécie l'annonce d'investissements de 150 M$ sur six ans qui serviront entre autres à former les agents d'application de la loi et leur donner les outils pour détecter la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. De plus, Laval reconnait l'importance de soutenir la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances pour lesquelles 100 M$ sur cinq ans sont prévus en réaction à la crise des opioïdes. « Il est capital d'investir dans la prévention et les interventions destinées à contrer cette crise. Il en va de la sécurité de nos familles, et de tous nos citoyens », a commenté le maire Demers.

Réduction d'impôts pour les petites entreprises

Laval, qui compte un très grand nombre de petites entreprises, est satisfaite de la proposition du gouvernement de réduire le taux d'imposition de celles-ci de 10 % rétroactivement au 1er janvier 2018. « Toutes les mesures favorisant la croissance de nos entreprises sont les bienvenues », ajoute le maire Demers.

Logement social et infrastructures

Au chapitre du logement social, la Ville de Laval connaît une forte croissance démographique et une accélération rapide de la diversification économique de sa population. Laval, qui compte une proportion importante de ménages à faible revenu et avec le loyer médian le plus élevé de la grande région métropolitaine de Montréal, demeure préoccupée par cette problématique. « La Ville établit à plus 1300 le nombre d'unités de logements abordables requises au cours des cinq prochaines années pour répondre à ses besoins. Il faut savoir que la liste d'attente pour ce type de logement comportait en 2016 plus de 1100 familles. Au-delà des nouvelles unités, l'importance de rénover le parc de logements existant demeure criante. Malheureusement, les demandes formulées par les municipalités n'ont pas trouvé écho dans le budget déposé aujourd'hui », constate le maire Demers.

La Ville de Laval constate également que le budget fédéral fait état de nouveaux investissements annoncés notamment pour le transport en commun destinés à raccourcir les temps de déplacement et à donner aux familles plus de temps à passer ensemble. « Nous serons heureux de connaitre plus en profondeur la nature de ces investissements, qui étaient somme toute peu détaillés dans les documents présentés aujourd'hui. », conclut le maire Demers.

