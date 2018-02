ParticipACTION se réjouit de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard de l'activité physique dans son budget







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW/ - ParticipACTION est ravi que le budget fédéral d'aujourd'hui prévoie 25 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2018-2019, afin que ParticipACTION puisse poursuivre ses efforts d'encourager les Canadiens à bouger chaque jour. Ce nouvel investissement stratégique et indispensable sera utilisé pour lutter contre certaines normes sociales, et ce, grâce à un effort d'éducation et de sensibilisation du public à long terme, mobilisant plusieurs partenaires et mené par ParticipACTION. »

« Depuis déjà trop longtemps, la société a malencontreusement éclipsé l'activité physique quotidienne de la vie des gens. Notre mode vie moderne ne nous encourage pas à faire l'une des choses fondamentales qui nous maintiennent tous en santé : bouger, explique Elio Antunes, Président et chef de la direction de ParticipACTION. Cet investissement nous aidera à changer cette situation. »

Les investissements annoncés aujourd'hui soulignent l'engagement du gouvernement du Canada envers l'activité physique et le rôle essentiel que celle-ci joue dans la vie de tous les Canadiens. En partenariat avec d'autres organismes sans but lucratif, publics et privés, ParticipACTION sera en mesure d'accompagner les Canadiens dans l'adoption d'un mode de vie plus actif grâce à l'activité physique et le sport. ParticipACTION se réjouit également de l'importance accordée par le Gouvernement du Canada, dans son budget, à une participation plus importante des femmes et des filles dans le sport, à la promotion du sport chez les jeunes autochtones et à la santé des personnes âgées.

« Afin de faire de l'activité physique une partie essentielle de la vie quotidienne des Canadiens, nous devons leur donner l'occasion de bouger davantage et les aider à le faire. C'est notre objectif, a déclaré Antunes. ParticipACTION est reconnaissant pour tout le soutien reçu du gouvernement fédéral et demeure déterminé à aider les Canadiens à rester assis moins longtemps et à bouger plus, en faisant de l'activité physique une partie essentielle de leur vie quotidienne. »

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui aide les Canadiens à rester assis moins longtemps et à bouger plus. Initialement créé en 1971, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires, qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisirs, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour faire de l'activité physique une partie essentielle de la vie quotidienne.

