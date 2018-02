Réaction au budget fédéral : Québecor déplore l'inaction et la duplicité du fédéral en matière d'équité fiscale







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Face au budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Bill Morneau, Québecor déplore l'inaction du gouvernement fédéral en matière d'équité fiscale : « Malgré qu'il ait été interpelé par l'ensemble des acteurs socioéconomiques et culturels du Québec, le gouvernement a une fois de plus choisi de tourner le dos aux entreprises d'ici, pour faire les beaux yeux aux géants étrangers du Web », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Devant pareille inaction, Québecor ne peut que déplorer la duplicité du gouvernement. « Le gouvernement Trudeau répète sans cesse vouloir aider la classe moyenne, favoriser l'innovation et faire rayonner notre savoir-faire à l'international, mais il refuse systématiquement de défendre les intérêts des entreprises d'ici qui sont les plus susceptibles de créer des emplois, d'innover et d'exporter », a ajouté M. Péladeau. « Partout dans le monde, les gouvernements posent des gestes concrets pour rétablir leur souveraineté fiscale sur les plateformes numériques. Que ce soit en Europe, en Australie ou à Singapour, les élus ont compris, mais le gouvernement canadien, lui, préfère signer des ententes secrètes. »

Dans son budget, le gouvernement fédéral a également annoncé 50 M$ sur cinq ans pour soutenir le journalisme local, au Canada. « D'un côté, nous avons le gouvernement fédéral qui octroie 50 M$ à l'ensemble de la presse écrite locale canadienne, et d'un autre côté, vous avez le gouvernement du Québec qui accorde un prêt de 10 M$ à un seul et même groupe de presse. Cette comparaison nous démontre encore une fois la démesure et l'abus de pouvoir du gouvernement du Québec dans son aide à Groupe Capitales Médias », a conclu M. Péladeau.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 19:00 et diffusé par :