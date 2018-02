Budget fédéral 2018 - Trop d'enjeux en suspens malgré certaines avancées sociales







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Bien que la CSN salue certaines mesures du budget fédéral 2018, comme le retrait du service Phénix et de l'équité salariale, elle reste sur sa faim concernant de nombreux autres aspects, notamment en ce qui a trait à la lutte aux paradis fiscaux et au soutien à l'industrie médiatique.

Phénix, un fiasco coûteux

La CSN se réjouit en effet de l'annonce du gouvernement quant au remplacement du système de paye Phénix qui demeure aujourd'hui un fiasco sans précédent. « C'est une bonne nouvelle pour les salarié-es du gouvernement fédéral, notamment pour les agents des services correctionnels fédéraux. Par contre, nous sommes inquiets des mesures transitoires, car il faut permettre aux salarié-es d'avoir accès directement aux personnes-ressources afin de régler les problèmes à la source. Aucun salarié ne devrait plus subir les problèmes de paie liés au service Phénix », clame le trésorier de la CSN, Pierre Patry.

La Davie attend toujours

Engagée dans une importante campagne pour soutenir les salarié-es du chantier naval Davie, qui a été laissé de côté depuis de nombreuses années par le gouvernement fédéral, la CSN déplore qu'aucune somme n'ait été réservée pour l'octroi de contrats de brise-glace ou pour d'autres projets. Pierre Patry rappelle que plus de 400 salarié-es sont toujours sans-emploi. « Le gouvernement a été interpellé depuis plusieurs mois, nous pensions au moins qu'une orientation pourrait sortir du budget fédéral », se désole Pierre Patry.

Équité salariale et congé parental

La CSN se réjouit toutefois pour les mesures en faveur de l'équité salariale et du congé parental. « C'est une bonne nouvelle, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Il faut rappeler que le Québec a adopté sa Loi sur l'équité salariale depuis 1996 et que le congé pour les pères existe depuis de nombreuses années. Mais vaut mieux vaut tard que jamais », lance aussi Pierre Patry.

Soutien aux médias : une déception

Alors que le monde des médias traverse la pire crise de son histoire, le gouvernement fédéral semble en minimiser l'ampleur. « On annonce un soutien aux médias locaux dans des régions mal desservies, mais qu'en est-il pour le reste de l'industrie qui en a gravement besoin? » se demande Pierre Patry. Le gouvernement manque un bon rendez-vous avec l'histoire. »

Et le « trou noir » de l'assurance-emploi?

Bien que le gouvernement fédéral semble avoir conscience des problématiques majeures que cause le travail saisonnier et les règles d'admissibilité à l'assurance-emploi pour de nombreux salarié-es, les mesures ne sont ni adaptées ni suffisantes, soutient par ailleurs Pierre Patry. « Les travailleuses et travailleurs saisonniers de l'Est-du-Québec, prestataires de l'assurance-emploi, vivent une véritable situation d'urgence liée au « trou noir » et le gouvernement se contente d'annoncer des miettes. »

Paradis fiscaux et iniquité fiscale

La CSN dénonce l'absence d'annonce du gouvernement pour corriger l'iniquité fiscale qui favorise des entreprises étrangères comme Netflix ou Facebook, ou encore pour mettre un frein aux paradis fiscaux. Elle critique également le recul sur sa réforme concernant le financement des sociétés privées. « C'est franchement décevant, on laisse des entreprises étrangères engranger les profits sans rien exiger et on ne fait rien pour limiter les paradis fiscaux. Ce sont des milliards qui échappent ainsi aux finances publiques », déplore Pierre Patry.

Malgré tout, la CSN souligne favorablement le fait que le ministre ne sacrifie pas sa politique sociale et économique pour le seul objectif comptable du déficit zéro. Elle rappelle que le Canada est l'un des pays du G7 qui a la plus faible proportion de son PIB accordée à la dette. Cela permet au gouvernement de soutenir des programmes sociaux et des initiatives intéressantes comme le congé parental et l'équité salariale.

