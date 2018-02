Tech-Accès Canada se réjouit du soutien important accordé à la recherche appliquée dans les collèges







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national des 30 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, accueille les initiatives du budget 2018 visant à soutenir l'innovation et la recherche appliquée dans les collèges et cégeps du Canada.

Plus précisément, le budget de 2018 annonçait :

Un soutien nettement accru aux projets collaboratifs en matière d'innovation grâce au Programme d'innovation dans les collèges et la communauté.

Des investissements dans l'équipement dont les chercheurs ont besoin par l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation.

De l'aide aux entrepreneurs canadiens et aux propriétaires de petites entreprises pour pouvoir développer des technologies novatrices et les commercialiser avec succès dans un marché mondial grâce au Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI).

Un mandat pour les agences de développement régional d'appuyer le Plan pour l'innovation et les compétences dans toutes les régions du Canada .

« Il s'agit d'un appel à l'action pour les Centres d'accès à la technologie et leurs cégeps et collèges affiliés qui peuvent mobiliser l'utilisation de leurs installations et leurs talents afin d'aider les PME canadiennes à relever les défis d'innovation en vue de maximiser l'impact et la croissance économique régionale. Nous allons aider ces entreprises à devenir plus innovantes et productives, vous verrez ça! », a déclaré David Berthiaume, directeur général d'OLEOTEK et président du conseil consultatif de Tech-Accès Canada.

Les Centres d'accès à la technologie sont des centres spécialisés de recherche et développement appliqués affiliés à des collèges canadiens ou cégeps. Les CAT axés sur la demande aident les entreprises canadiennes - en particulier les PME - à faire progresser leurs produits, processus et services en :

menant des projets de recherche et de développement appliqués axés sur les problèmes de l'entreprise;

offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs;

assurant une formation liée à de nouveaux types d'équipement et de processus.

Selon Mme Nathalie Méthot, gestionnaire au Bureau de la recherche appliquée et de l'innovation à La Cité et vice-présidente du Conseil consultatif de Tech-Accès Canada, « La recherche appliquée dans les Centres d'accès à la technologie et leurs cégeps et collèges affiliés est complémentaire à la recherche exploratoire dans les universités canadiennes. Un réseau solide et compétent de recherche appliquée dans les collèges à l'échelle du pays offre encore plus de possibilités de partenariat interinstitutionnel entre les collèges et les universités. »

Tech-Accès Canada est le réseau national des 30 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada. Le réseau permet aux CAT de desservir n'importe quelle entreprise, n'importe où au Canada, et de les aider à accéder à l'expertise, à l'équipement et aux installations dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes d'innovation. Les membres du réseau offrent à leurs clients et partenaires de partout au Canada l'accès à :

l'expertise et l'expérience de plus de 1 000 spécialistes de l'innovation et de la R-D;

plus de 2,4 millions de pieds carrés d'espace consacré à l'innovation et la recherche appliquée; et

de l'équipement et des installations hautement spécialisés d'une valeur de plus de 250 millions de dollars.

« Par leur conception, les collèges et les cégeps sont des institutions d'inclusion, accueillant des populations étudiantes très diverses dans tous les coins du pays. Les investissements dans les Centres d'accès à la technologie et la recherche appliquée dans les collèges montrent que l'innovation est accessible à tous », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Établi à Ottawa, Tech-Accès Canada facilite le partage des meilleures pratiques entre les membres des CAT; travaille à l'harmonisation des modèles de services entre les régions; et fait la promotion de la recherche appliquée dans les collèges auprès de auditoires externes.

