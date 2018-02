Budget 2018 : Médicaments novateurs Canada accueille favorablement le nouveau Conseil consultatif et l'engagement renouvelé pour la recherche et la science







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada et ses compagnies membres se réjouissent de la nomination de Dr Eric Hoskins à titre de président du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre du régime d'assurance-médicaments national et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants.

« Nous sommes enthousiastes et prêts à entamer le dialogue national sur la meilleure façon d'aller de l'avant pour assurer à tous les Canadiens un accès juste, équitable et abordable aux médicaments dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin », a déclaré Pamela Fralick, présidente de Médicaments novateurs Canada. « Nous croyons qu'il faut combler les lacunes de la couverture pour aider les personnes qui ne sont pas assurées et qui sont sous-assurées. »

La priorité de Médicaments novateurs Canada est de veiller à ce que les systèmes de santé atteignent les meilleurs résultats en leur donnant accès à une gamme complète de médicaments pour répondre aux besoins uniques de chaque patient. Toute solution doit garantir que tout le monde a accès aux options de traitement les plus efficaces.

FINANCEMENT DESTINÉ À LA SCIENCE ET LA RECHERCHE

Médicaments novateurs Canada applaudit l'investissement important pour soutenir la prochaine génération de chercheurs, les conseils subventionnaires, les chaires de recherche du Canada, les données massives et les installations scientifiques et technologiques fédérales tout en renforçant le soutien aux entrepreneurs pour innover, intensifier et atteindre les marchés mondiaux.

L'industrie pharmaceutique innovatrice est une partenaire naturelle du plan du gouvernement qui vise à renforcer le bilan du Canada en matière d'innovation et à favoriser la recherche et le développement en santé ici même, au pays. Selon une analyse de 2017 d'Ernst & Young, les membres de Médicaments novateurs Canada génèrent une activité économique annuelle de 19 milliards $, investissent 1,2 milliard $ dans la R et D afin de stimuler l'innovation et soutiennent 30?000 emplois de haut calibre.

