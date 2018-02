Un budget à caractère davantage social qu'économique







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend note du peu de mesures d'investissement à caractère économique proposées dans le budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau. La création de programmes de dépenses récurrentes et l'absence de cibles de retour à l'équilibre budgétaire confirment que le Canada se trouve désormais dans une situation de déficits structurels.

Une conjoncture favorable qui aurait dû mener à un engagement de retour à l'équilibre budgétaire

« Les efforts du gouvernement pour faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail et favoriser l'équité salariale témoignent d'une stratégie explicite pour corriger un déséquilibre nocif pour la société canadienne et l'économie. Toutefois, en matière d'équité générationnelle, l'absence d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire met à risque l'économie du pays face à d'éventuels chocs économiques ou à une récession. Cette situation, en dépit du contexte économique mondial et canadien actuel très favorable, reporte le fardeau de rétablir cet équilibre sur les contribuables futurs. C'est inquiétant », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le budget n'offre pas de certitude sur la préservation de la compétitivité de notre régime fiscal

« Bien que le ministre Morneau ait amélioré les éléments de sa réforme fiscale, nous nous inquiétons du traitement fiscal plus lourd des revenus de placements passifs de nos PME à partir de 50 000 $. Le budget ne permet pas de saisir comment le gouvernement du Canada maintiendra la compétitivité de notre régime fiscal à la suite des baisses massives d'impôts aux États-Unis. Enfin, nous demeurons très perplexes devant la décision de ne pas imposer de taxe de vente sur les contenus, produits et services achetés en ligne et provenant de l'étranger. Cela nuit à la position concurrentielle des entreprises canadiennes et met en évidence que notre régime fiscal n'est pas adapté à l'économie numérique », a indiqué Michel Leblanc.

Poursuivre le soutien à l'innovation

« Nous avons salué le gouvernement au cours des dernières années lorsqu'il a accru considérablement l'appui financier à la recherche collaborative entre le secteur privé et les équipes de recherche dans les laboratoires publics. Nous félicitons aujourd'hui le gouvernement pour sa décision d'investir massivement dans la recherche fondamentale et l'innovation. Les universités et les centres de recherche montréalais devraient grandement en profiter. Ces investissements de 4 milliards de dollars devraient également avoir un effet de levier en créant de nouveaux savoirs qui serviront éventuellement de terreau pour de nouvelles entreprises. L'investissement de plus d'un demi-milliard de dollars pour utiliser les données massives et mettre en oeuvre une stratégie pour l'infrastructure de recherche numérique est également une bonne nouvelle. Ce secteur porteur pour notre économie présente d'excellentes perspectives de croissance à l'échelle planétaire », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 18:19 et diffusé par :