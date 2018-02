Budget fédéral 2018 : Hebdos Québec déplore l'absence de mesures destinées à la presse locale







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Hebdos Québec, l'association de la presse locale indépendante du Québec, déplore que le gouvernement du Canada n'ait pas inclus de mesure d'aide à la presse d'information locale dans le budget annoncé plus tôt aujourd'hui. « Malgré les recommandations du Comité permanent du patrimoine canadien et du Forum des politiques publiques qui pressent le gouvernement Trudeau de soutenir rapidement le secteur de la presse d'information, le budget dévoilé aujourd'hui est fort décevant », a déclaré Benoit Chartier, président d'Hebdos Québec. Nous dénonçons aussi le flou entourant la mesure d'aide de 50M$ sur cinq ans visant l'appui au journalisme local.

« L'aide financière de 50M$ qui vise à appuyer le journalisme local est non seulement insuffisante, mais elle semble viser les communautés qui ont déjà perdu leur journal local. Pourquoi ne pas avoir choisi d'aider les journaux encore en vie ? - affirme Gilber Paquette, directeur général d'Hebdos Québec. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que cette enveloppe budgétaire sera administrée par une ou des organisations non gouvernementales. Qu'entend-il au juste par « organisation non gouvernementale ? » - précise-t-il.

Hebdos Québec estime que les mesures d'aide à la presse locale doivent passer par une augmentation du Fonds du Canada pour les périodiques et par l'instauration d'un crédit d'impôt sur la masse salariale consacrée à la production de nouvelles. L'association entend poursuivre ses démarches pour faire comprendre au gouvernement fédéral l'urgence d'agir.

À propos d'Hebdos Québec

Hebdos Québec est une organisation privée à but non lucratif fondée en 1932 dont la mission vise à promouvoir la presse locale indépendante, la soutenir dans son développement et en concerter ses actions. L'association porte plusieurs projets visant l'adaptation numérique des journaux.

Hebdos Québec regroupe 47 journaux hebdomadaires indépendants de langue française situés au Québec, qui rejoignent collectivement 2,2 millions de lecteurs toutes les semaines.

SOURCE Hebdos Québec

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 18:19 et diffusé par :