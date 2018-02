Réaction de l'UMQ au budget fédéral - Un budget décevant pour les municipalités







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi au budget 2018-2019 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau. L'UMQ est déçue que le budget fédéral ne prévoie rien de concret pour les municipalités. Elle réclame la mise en oeuvre sans tarder de la phase 2 du Plan fédéral d'investissement en infrastructures.

« Ce sont les municipalités qui mettent en oeuvre les solutions pour relever les défis démographiques, climatiques et économiques. L'argent doit suivre les responsabilités. Le milieu municipal est déçu de ce budget », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Infrastructures

L'UMQ constate que le budget fédéral maintient ses investissements dans les infrastructures, mais demande que l'argent soit accessible le plus rapidement possible dans le cadre d'un programme flexible et adapté aux besoins des municipalités.

Développement économique régional

L'UMQ aurait souhaité des mesures de soutien pour le développement économique des régions, notamment pour les ports et les aéroports régionaux. Elle rappelle que plusieurs aéroports régionaux ne répondent plus aux standards d'aujourd'hui, ce qui restreint leur rôle de leviers économiques régionaux. Une étude commandée par l'UMQ estime en effet à 400 millions $ sur cinq ans les besoins pour mettre à niveau et développer les aéroports en région. Elle salue par ailleurs les investissements annoncés pour le bois d'oeuvre et les médias locaux.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

