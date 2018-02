Manon Massé dénonce la fermeture des guichets Desjardins en région







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, déplore la réduction des services du Mouvement Desjardins dans plusieurs villages en région alors qu'il connaît une forte hausse d'excédents.

« Cette réduction de services en région est inacceptable. Le Mouvement Desjardins est un pilier de l'économie locale en région. Le retrait de dizaines de points de service aura un impact très négatif pour les petites localités. Un gouvernement de Québec solidaire reverrait l'ensemble de ces partenariats avec le Mouvement Desjardins afin de négocier une présence suffisante dans toutes les localités du Québec », affirme-t-elle sans détour.

Manon Massé s'inquiète de l'impact de cette décision sur la vitalité économique et sociale du Québec de l'extérieur des grands centres.

« Quand la Fédération des caisses aura terminé de liquider ce qui reste des caisses populaires, quel levier économique restera-t-il pour les gens des régions ? Combien de kilomètres devront parcourir les citoyens et les citoyennes pour avoir accès à leur argent ? J'espère que le gouvernement actuel et Desjardins sont prêts à se ressaisir : il en va de la qualité de vie, de l'essor et de l'avenir de nos régions. On s'attend à mieux d'un mouvement coopératif fondé pour desservir les 'petites gens' des communautés rurales », conclut la députée.

