L'industrie des assurances de personnes accueille le nouveau Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime d'assurance-médicaments national







TORONTO, le 27 févr. 2018 /CNW/ - L'industrie canadienne des assurances de personnes se réjouit de la création par le gouvernement fédéral d'un nouveau Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime d'assurance-médicaments national. L'industrie partage la volonté du gouvernement de trouver une solution faisant que les médicaments sur ordonnance soient plus abordables pour tous, en particulier pour les personnes qui ne bénéficient pas actuellement d'un régime collectif d'employeur.

« Nous appuyons les efforts supplémentaires déployés par le gouvernement afin que ceux et celles qui n'ont pas d'assurance médicaments complémentaire puissent à l'avenir profiter d'une couverture, et nous serons ravis de partager nos vues sur la meilleure façon d'y arriver », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP). « Les bonnes solutions permettront de contrôler les coûts pour les contribuables, d'éviter que les régimes d'assurance maladie collectifs ne soient mis à risque, et d'assurer que les patients aient accès aux médicaments dont ils ont besoin, sans obstacles de coût », d'ajouter M. Frank.

Pour les 26 millions de Canadiens couverts au travail, la protection que procure le régime est très précieuse, des lunettes et des soins de la vue à la couverture des médicaments, en passant par des services de physiothérapie, de massothérapie et bien d'autres. Ce marché fonctionne bien, et nous encourageons vivement les efforts visant à étendre la couverture à l'ensemble des Canadiens.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 28 millions de Canadiens une large gamme de produits contribuant à leur sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 810 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie près de 155 000 Canadiens.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 17:14 et diffusé par :