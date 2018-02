CargoM est fier de nommer Mme Magali Amiel au poste de Directrice Stratégie et Projets







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Cargo Montréal (CargoM), la grappe métropolitaine de logistique et de transport de marchandises, est heureux d'annoncer la nomination de Mme Magali Amiel au poste de Directrice Stratégie et Projets de CargoM.

Mme Magali Amiel est membre de l'équipe de CargoM depuis sa création en 2013. Elle a agi comme Chargée de projets senior et est responsable des chantiers depuis plusieurs années. La formation académique de Mme Amiel et son cheminement professionnel lui ont permis de développer une très grande expertise pour les enjeux du secteur des transports de marchandises et de la logistique, tant au niveau métropolitain, qu'au niveau international.

« En raison de son expérience et ses qualifications, Magali est une partie intégrante du succès et de la notoriété grandissante de CargoM. Son expertise assure une qualité aux interventions de CargoM. Elle s'implique avec dévouement à tous les niveaux de la grappe depuis la mise en oeuvre en 2013. Je suis très heureux pour sa nomination », de souligner M. Charbonneau, Directeur général de CargoM.

Ce nouveau poste permettra, entre autres, à Mme Amiel de représenter officiellement la grappe auprès d'instances gouvernementales. « C'est avec grand bonheur que CargoM nomme sa première Directrice au sein de son équipe et nous souhaitons que du succès à Magali dans ce nouveau poste » a déclaré Mme Sylvie Vachon, présidente du Conseil d'administration de CargoM et présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Pour obtenir plus d'informations sur CargoM, veuillez visiter le www.cargo-montreal.ca.

L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 142 millions de tonnes de marchandises manipulées par tous les types de transport. Vous pouvez consulter la liste des membres : http://www.cargo-montreal.ca/fr/membres/. Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

