Mettre les choses au clair en ce qui concerne la protéine préférée du Canada

Le sondage de Leger montre que les Canadiens sous-estiment la durabilité et les normes de l'industrie

OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Le poulet est la protéine préférée du Canada, selon un récent sondage réalisé par Leger pour les Producteurs de poulet du Canada. 84 % des Canadiens achètent régulièrement du poulet frais et 90 % des Canadiens classent le poulet parmi les trois viandes qu'ils consomment le plus, consommant plus de poulet que le boeuf [72 %], le porc [52 %] ou d'autres viandes.

Parmi les répondants, 84 % signalent qu'ils aiment quelque chose au sujet du poulet. Les raisons les plus communes pour lesquelles les Canadiens aiment les produits de poulet incluent la saveur/le goût, la polyvalence du poulet et le fait que le poulet est une source de protéine saine.

Malgré leur amour pour les produits de poulet, le sondage révèle également que bon nombre de Canadiens n'ont pas des connaissances complètes concernant l'industrie de l'élevage du poulet canadien :

Seulement 43 % des répondants estiment que les poulets canadiens sont élevés sans hormones ou stéroïdes, alors que les hormones et les stéroïdes n'ont pas été utilisés dans la production de poulet canadien depuis plus de 50 ans .

. En moyenne, les personnes ayant répondu estiment que seulement 45 % des fermes d'élevage de poulet du Canada sont des entreprises familiales, alors qu'en réalité, le Canada compte 2 800 fermes d'élevage de poulet dont plus de 90 % sont des entreprises familiales .

sont des entreprises familiales, alors qu'en réalité, le compte 2 800 fermes d'élevage de poulet dont . 57 % des répondants estiment à juste titre qu'il existe des normes de bien-être animal applicables à toutes les fermes d'élevage de poulet au Canada . Ces normes sont uniformes, obligatoires et vérifiables par un tiers.

. Ces normes sont uniformes, obligatoires et vérifiables par un tiers. 34 % des Canadiens estiment que le poulet est la viande la plus durable, et cela semble être le cas : les fermes canadiennes d'élevage du poulet mènent en matière de durabilité avec les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles parmi tous les produits de bétail.

Lorsqu'on a accès aux faits, c'est clair : les fermes d'élevage de poulet canadien mènent en matière de durabilité tout en offrant des aliments abordables aux Canadiens. L'industrie est un facteur économique clé, soutenant 87 000 emplois dans l'ensemble du pays tout en contribuant au PIB à hauteur de 6,8 milliards de dollars et aux recettes fiscales de tous les niveaux de gouvernement à hauteur de 2,2 milliards de dollars.

Sondage réalisé par Leger : Un sondage en ligne de 1 500 Canadiens a été réalisé du 13 au 23 novembre 2017 à l'aide du panel en ligne de Leger, LegerWeb. Un échantillon probabiliste de la même taille produirait une marge d'erreur de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

