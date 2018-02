Inauguration de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable à Baie-Comeau







BAIE-COMEAU, QC, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux liés à l'eau. Grâce à un financement des deux gouvernements, la Ville de Baie-Comeau dispose désormais d'installations de distribution et de traitement de l'eau potable qui permettent d'assurer la pérennité des services publics à la population.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, et le maire de Baie-Comeau, M. Yves Montigny, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable de la Ville. Le ministre a profité de l'occasion pour rappeler que le gouvernement du Québec et celui du Canada ont investi chacun près de 20 M$ pour la réalisation de ce projet. Cette aide provient du Fonds Chantiers Canada?Québec, volet Grands projets. La Ville a investi pour sa part plus de 7,4 M$, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 47 M$.

Citations

« Le gouvernement du Québec contribue à la vitalité et au développement des municipalités, notamment en les soutenant dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. Avec ses nouvelles installations, la Ville de Baie-Comeau est maintenant en mesure d'assurer une meilleure gestion de l'eau, un environnement plus sain et de meilleurs services publics aux citoyens. »

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Québécois d'avoir accès à des services modernes de traitement de l'eau tout en établissant des bases solides pour le développement économique et la croissance de la classe moyenne. Je suis ravi que les fonds fédéraux aient contribué à améliorer les installations d'eau potable de Baie-Comeau. Ce projet protègera la santé publique dès maintenant et renforcera les fondements d'une prospérité future. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour cette aide financière qui a contribué à l'amélioration des services essentiels offerts à notre communauté. Grâce à cette belle collaboration, notre usine de filtration produit désormais une eau de grande qualité. »

Le maire de Baie-Comeau, M. Yves Montigny

Faits saillants

En plus de la construction de l'usine de filtration, le projet de mise aux normes des infrastructures de distribution et de traitement de l'eau potable comprenait également des modifications à la station de pompage Manicouagan ainsi que la mise en place de plus de 8 000 mètres de conduites afin de relier les quatre réseaux d'aqueduc existants à l'usine.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

