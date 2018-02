Le Red Bull Global Rallycross lance la catégorie Gold pour son programme 2018







LOS ANGELES, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- Le Red Bull Global Rallycross a annoncé aujourd'hui le lancement de la catégorie Gold du Red Bull GRC pour la saison 2018. Les nouvelles voitures de la catégorie Gold, qui représentent une évolution de la catégorie GRC Lites des saisons précédentes, inaugureront une carrosserie particulièrement sportive et des évolutions mécaniques stratégiques. Ces innovations permettront d'augmenter la compétition, de mettre en valeur les compétences des pilotes et d'offrir au public présent comme aux téléspectateurs un spectacle extraordinaire.

« Avec la catégorie Gold, nous replaçons le sport de rallycross entre les mains des pilotes », affirme Colin Dyne, PDG de Red Bull Global Rallycross. « En créant une génération de véhicules de rallycross de premier plan plus homogènes, la catégorie Gold offrira une plateforme sur laquelle nos conducteurs pourront exhiber leurs talents de pilotes et produira des courses encore plus dynamiques pour le plaisir des supporters. »

Pour la saison 2018, la catégorie Gold remplacera les Supercars et rejoindra la catégorie Polaris GRC récemment annoncée pour offrir des courses encore plus serrées, signe distinctif de la série. La catégorie Gold sera structurée en sept événements et douze courses et obtiendra la meilleure couverture médiatique générale dans les sports automobiles avec la retransmission de toutes les courses sur la chaîne NBC ainsi qu'une diffusion sur une plateforme numérique prochainement annoncée de Turner Broadcasting.

La croissance et l'évolution de la série continuent d'attirer les meilleurs pilotes, équipes et partenaires, avec des partenariats de premier ordre sur plusieurs années tels que TOTAL comme fournisseur officiel de lubrifiant et Continental Tire comme fournisseur officiel de pneus pour toutes les catégories dès 2018.

Le Red Bull GRC poursuivra sa révolution du paysage sportif automobile avec l'introduction, en 2019, d'une nouvelle voiture de rallycross construite exclusivement pour la catégorie baptisée Platinum. Celle-ci viendra compléter, en tête de série, les catégories Gold et Polaris déjà en compétition. Des informations plus détaillées sur les véhicules de la catégorie Platinum seront annoncées plus tard cette semaine.

Les équipes et pilotes de course potentiels intéressés à en savoir plus sont invités à contacter la série à l'adresse info@redbullglobalrallycross.com.

À propos du Red Bull Global Rallycross

Créé dans l'optique d'offrir l'action la plus stimulante de tous les sports automobiles, le Red Bull Global Rallycross combine ce qu'il y a de meilleur dans le rallye à étapes, la course tout terrain et la course sur circuit, le tout dans un environnement convivial pour les supporters. Des vedettes internationales rivalisent roue à roue dans la terre, sur du gravier et lors de l'emblématique saut de plus de vingt mètres. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.redbullglobalrallycross.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/646588/Red_Bull_GRC_logo.jpg

