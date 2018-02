L'application innovante d'IdO à bande étroite de ZTE remporte le prix GLOMO au MWC2018







SHENZHEN, Chine, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que sa solution innovante d'IdO à bande étroite pour le stationnement intelligent, a remporté le prix du Meilleur service mobile pour la vie connectée du GLOMO 2018, au premier jour du Mobile World Congress 2018 de Barcelone (Espagne). Le grand salon se présente sous les meilleurs auspices pour ZTE.

ZTE s'attache à innover en matière d'applications de l'IdO et de construction d'écosystème. Dans le domaine de l'IdO, ZTE concentre sa stratégie de l'IdO sur le concept « puce, réseau, cloud » et a lancé plus de 20 réseaux d'IdO à bande étroite, les séries de puces d'IdO à bande étroite WiseFone et RoseFinch à hauts rendements et à faible consommation d'énergie, ainsi que la plateforme de l'IdO ThingxCloud. ZTE a créé la Global IoT Alliance (GIA), qui compte actuellement plus de 200 partenaires issus de plus de 30 secteurs d'activités, pour promouvoir de façon efficace la maturité du secteur de l'IdO.

Pour entrer dans l'ère de la 5G, ZTE coopère très étroitement avec des entreprises de premier plan dans de nombreux domaines, comme la RV/RA, la fabrication intelligente, les réseaux intelligents et les voitures connectées, afin mettre au point des applications innovantes et de procéder à des vérifications et des recherches sur les modèles commerciaux.

ZTE a récemment remporté plusieurs prix internationaux dans son secteur. Lors de la cérémonie annuelle de remise des prix GTI précédant cette édition du Mobile World Congress, ZTE a gagné le prix du Développement des marchés 2017 et le prix des Services et applications mobiles innovants 2017.

À l'avenir, ZTE continuera d'accroître ses investissements dans des innovations technologiques, de donner la pleine mesure des avantages de la coopération industrielle et de promouvoir la maturité du secteur de l'IdO et du développement de l'écosystème de l'IdO.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

