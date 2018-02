Les Grands Prix santé et sécurité du travail de la CNESST - Serez-vous notre prochain lauréat régional?







JOLIETTE, QC, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vous avez mis en oeuvre une démarche proactive ou une réalisation pour prévenir les accidents du travail dans votre milieu de travail? Faites-la connaître en participant aux Grands Prix santé et sécurité du travail, le plus prestigieux concours en matière de SST. Orchestré par la CNESST, le concours met en lumière les visages de la prévention dans toutes les régions du Québec.

Les projets admissibles seront finalistes pour les prix régionaux, qui seront décernés à l'automne. Les lauréats régionaux seront par la suite en lice pour le quatorzième Gala national, qui se tiendra au printemps 2019, à Québec.

Comment s'inscrire?

Les entreprises et les organismes de la région de Lanaudière peuvent soumettre leur candidature en s'inscrivant en ligne, d'ici le 29 mars, à grandsprixsst.com dans la catégorie Innovation, sous l'une des classes suivantes : Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises ou Organismes publics.

Pourquoi participer?

Les entreprises ou organismes qui participent au concours en retirent plusieurs avantages :

Elles font connaître leurs réalisations pour que d'autres en profitent ou s'en inspirent;

Elles démontrent l'importance qu'elles accordent à la santé et à la sécurité du travail;

Elles valorisent le travail d'équipe et mobilisent leur personnel vers la prévention des accidents;

Elles profitent d'une visibilité positive;

Elles reçoivent la reconnaissance de leurs pairs;

Elles courent la chance d'être en lice pour la remise des prix au Gala national.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix SST, communiquez avec Mme Chantale Beaudoin, de la Direction régionale de Lanaudière de la CNESST, au 450 753-2600 ou au 1 800 461-4489, poste 2719.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Chantale Beaudoin, communicatrice régionale

Direction régionale de Lanaudière

Téléphone : 450 753-2600, poste 2719, ou 1 800 461-4489

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 08:45 et diffusé par :