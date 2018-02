Eagle Eye travaille de concert avec Loblaw pour lancer l'un des plus grands programmes numériques fidélité au Canada







Le nouveau programme de fidélisation PC Optimum, adossée à la plateforme Eagle Eye AIR, offre à des millions de Canadiens des récompenses pratiques, précieuses et personnalisées

TORONTO, le 27 février 2018 /CNW/ -?Eagle Eye, importante société de technologie SaaS qui permet aux entreprises d'établir un lien en temps réel avec leurs clients, a annoncé que sa plateforme de marketing numérique Eagle Eye AIR est maintenant actif au service du nouveau programme de fidélisation PC Optimum de Loblaw Companies Limited (Loblaw), le plus grand détaillant au Canada.

Le programme PC Optimum

Le programme PC Optimum a fusionné deux des programmes de fidélisation les plus appréciés au Canada1, PC Plus et Shoppers Optimum, deux programmes qui comptaient respectivement 8 millions et 11 millions de membres, et se range parmi les programmes de fidélisation les plus importants au Canada. D'autre part, la fusion a donné un programme fidélisant à la fine pointe de la technologie, le premier à jouir d'une telle envergure, et offre aux Canadiens, outre une plus grande commodité, de nombreuses options d'encaissement.

« Nos clients nous disent qu'ils apprécient nos programmes de fidélisation pour deux raisons clés : ils économisent de l'argent et se font plaisir. Le programme PC Optimum leur donne plus d'occasions de faire les deux », a déclaré Jim Noteboom, vice-président principal, Fidélité et Perspectives consommateurs, chez Loblaw. « Avec PC Optimum, les clients peuvent maintenant gagner et encaisser des points dans près de 2 500 établissements, de même qu'en ligne, et bénéficier d'offres ciblées, personnalisées, sur les produits qu'ils achètent le plus souvent. »

Le programme de fidélité PC Optimum réunit ce que les clients apprécient les plus dans Shoppers Optimum et PC Plus, c'est-à-dire les offres personnalisées hebdomadaires, la possibilité d'échanger des points contre presque tout ce qu'il y a dans les magasins, ainsi que les événements exclusifs avec gain et échange de points de récompense.

Une expérience unique et personnalisée pour chaque client

La plateforme Eagle Eye AIR est au coeur de l'écosystème du programme PC Optimum et intégrée aux canaux et aux systèmes de Loblaw, offrant ainsi une vue client unique dans toutes les activités de Loblaw, y compris PC Financial et Joe Fresh.

Conçue pour assurer en toute sécurité et en temps réel l'émission, la gestion et l'encaissement de promotions et de récompenses numériques pour tous les achats en ligne et en magasin, la plateforme Eagle Eye AIR, grâce à son moteur de règles perfectionné, permet à Loblaw de faire varier l'offre au client par division, ce qui amène les clients à gagner des récompenses pour une catégorie de produits donnée plutôt qu'une autre en fonction du comportement de chaque acheteur. La technologie Eagle Eye permettra d'acheminer les offres au client, via son canal préféré -- coupons, courriel, texte et même des déclencheurs géolocalisés -- pour une expérience fort personnalisée.

« Eagle Eye nous fournit la nouvelle génération de technologie de marketing numérique, soit le moyen d'entrer en contact avec les consommateurs, où qu'ils se trouvent dans leur parcours achat. Cela nous permet de les récompenser individuellement, ce qui est au coeur de notre stratégie axée sur le client chez Loblaw », a ajouté Noteboom.

Une nouvelle dynamique pour les programmes de détaillants et d'épiceries des plus en vue

Sur fond de succès éprouvé auprès des détaillants et épiciers comptant parmi les plus importants au Royaume-Uni, Eagle Eye a conclu avec Loblaw, en 2016, une relation stratégique pour transformer l'avenir de la fidélité des consommateurs canadiens et donner corps à la promesse de valeur accrue au fil de l'expérience client.

« Loblaw est l'un des détaillants les plus innovateurs au monde et nous sommes honorés de travailler avec la société alors qu'elle élargit son programme fidélisant unifié à l'endroit des millions de Canadiens », a déclaré Tim Mason, chef de la direction d'Eagle Eye. « Loblaw est le plus important détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques au Canada, au regard des transactions clients dans ses magasins chiffrées à près d'un milliard chaque année et dont la majorité se rattachent à ses programmes de fidélisation. Nous sommes ravis de déployer les capacités de notre plateforme Eagle Eye AIR pour soutenir la connexion clients de Loblaw, sous toutes les enseignes, et créer une expérience plus conviviale. »

Cette relation marque la première fois que deux programmes de fidélisation comportant des données clients de cette ampleur ont été intégrés avec succès pour en faire un seul programme, le plus important de l'histoire du Canada. « Nous n'aurions pas pu franchir cette étape sans l'engagement d'Eagle Eye et son approche flexible », a commenté Noteboom, ajoutant que « son succès éprouvé au Royaume-Uni et son offre unique ont fait de la société le partenaire idéal pour répondre à nos projets d'aujourd'hui et de demain. »

Pour en savoir plus sur la relation d'Eagle Eye avec Loblaw ou pour pouvoir s'entretenir avec Tim Mason, chef de la direction d'Eagle Eye, veuillez communiquer avec Vanessa Horwell à l'adresse vhorwell@thinkinkpr.com. Pour en savoir plus sur Eagle Eye, consultez le site www.eagleeye.com.

À propos d'Eagle Eye

Eagle Eye (LSE : EYE) est une société de technologie SaaS de premier plan offrant aux entreprises le moyen d'établir une connexion en temps réel avec leurs clients. Sa plateforme de marketing numérique, Eagle Eye AIR, remplaçant les procédés à base de papier utilisés jusqu'ici, permet l'émission, la gestion et l'encaissement, en toute sécurité, en temps réel et par canaux multiples, de promotions et de récompenses numériques. Cotée à la Bourse de Londres sur l'AIM, la société, établie en 2003, a son siège social au Royaume-Uni et exploite un centre international à Toronto.

La plateforme Eagle Eye crée un effet de réseau entre les commerçants, les distributeurs et les marques, ce qui se traduit par des liens plus forts et une valeur accrue à l'avantage de toutes les parties. Grâce à ces atouts, Eagle Eye permet aux marques et aux commerçants de réduire leurs coûts, d'améliorer leur offre client et d'accélérer l'innovation. Sa clientèle actuelle comprend Loblaw, chef de file canadien en alimentation et pharmacie, ainsi que des principales enseignes de l'épicerie, du commerce de détail et de l'hôtellerie au Royaume-Uni, dont John Lewis, Asda, J Sainsbury, Greggs, JD Sports, Ladbrokes, Marks & Spencer, Mitchells & Butlers, Pizza Express, Tesco et Thomas Pink. Le conseil d'administration d'Eagle Eye comprend le chef de la direction Tim Mason, anciennement directeur général adjoint de Tesco plc, et Sir Terry Leahy, administrateur non exécutif, qui était directeur général de Tesco plc jusqu'en 2011.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eagleeye.com.

À propos de Loblaw

Les Compagnies Loblaw limitée est le chef de file du secteur alimentaire et pharmaceutique au Canada, le plus grand détaillant du pays et le principal détenteur de parts de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, des marchandises diverses, des services financiers ainsi que des produits et services mobiles sans fil. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires forment un réseau de près de 2 500 magasins qui comptent environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel, ce qui en fait l'un des plus importants employeurs du secteur privé au Canada.

La raison d'être de Loblaw -- Live Life Well® -- (« profiter pleinement de la vie »), souligne son engagement à mettre au premier plan les besoins et le bien-être des Canadiens dont les fréquentations se chiffrent à un milliard de transactions par an dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins et de les dépasser de divers titres en misant sur ses emplacements pratiques -- plus de 1 050 épiceries couvrant la gamme de valeur rayon allant du rabais aux spécialités --; les pharmacies multiservices dans plus de 1 300 établissements Shoppers Drug Mart® et Pharmaprix® et plus de 500 magasins Loblaw; les services financier PC Financial®; la marque Joe Fresh®, vêtements de mode abordables pour toute la famille, et trois des plus grandes marques de produits de consommation au Canada que sont Life Brand®, no name® et President's Choice. Grâce aux programmes de fidélisation PC Plus® et Shoppers Optimum®, plus d'un Canadien sur trois se voit récompenser en faisant des achats auprès chez Loblaw.

1Du 29 juin au 7 juillet 2017, un sondage en ligne a été mené auprès de 912 Canadiens adultes, panélistes de RESEARCH NOW, sélectionnés au hasard. La marge d'erreur -- qui mesure la variabilité de l'échantillonnage -- est de +/- 4 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement pondérés en fonction des données du recensement relativement à la scolarité, à l'âge, au sexe et à la région (ainsi qu'à la langue au Québec) pour s'assurer d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.

