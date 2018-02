Vitech exposera à l'occasion de la conférence SuperReturn International 2018







NEW YORK, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- Vitech, fournisseur leader de logiciels d'administration des investissements, a annoncé aujourd'hui que la société exposerait à l'occasion de l'événement SuperReturn International. La conférence aura lieu du 26 février au 1er mars à Berlin, en Allemagne.

SuperReturn International est le plus grand événement au monde dédié au capital-investissement et au capital-risque, attirant des personnalités clés dans le domaine du capital-investissement afin de discuter de la manière dont le secteur évolue au sein du nouveau paysage économique et géopolitique.

Vitech présentera V3®, puissant logiciel de gestion de fonds offrant une configurabilité étendue, une conception intuitive et des capacités professionnelles complètes. Le riche ensemble de fonctionnalités administratives de V3 aide les organisations à améliorer les efficiences opérationnelles, la responsabilisation du personnel et l'agilité commerciale, afin de rivaliser sur le marché en évolution.

« Nous sommes ravis de participer cette année à l'événement SuperReturn International », a déclaré Hope Nawada, directrice des solutions d'investissement chez Vitech. « Nous sommes impatients de faire la démonstration de V3, et de démontrer comment ce produit peut aider les organisations à révolutionner les opérations. »

V3 est un logiciel administratif hautement évolutif et configurable, qui répond aux besoins complexes des organisations d'investissement, d'assurance et de retraite. Il s'agit d'une solution technologique primée et moderne, disponible dans le cadre de déploiements sur site ou dans le cloud.

À propos de Vitech®

Vitech Systems Group, Inc. est un fournisseur leader de logiciels d'administration destinés aux organisations d'investissement, d'assurance et de retraite. Vitech fournit à ses clients des logiciels professionnels exclusifs, des services connexes de mise en oeuvre, ainsi qu'un support continu, et offre une option d'hébergement des applications basée dans le cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.vitechinc.com.

