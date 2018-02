Rapport de l'Institut Fraser







ROUYN-NORANDA, Québec, 27 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une analyse des résultats de l'enquête annuelle sur les sociétés minières de l'Institut Fraser 2017, l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) constate l'amélioration de la position du Québec dans plusieurs sphères, qui alimente les réflexions des investisseurs potentiels. Nous constatons que le Québec se maintient dans le peloton de tête pour l'ensemble des juridictions et améliore son classement au Canada en n'étant devancé que par la Saskatchewan.



«Nous retrouvons, dans le rapport Fraser, une certaine stabilité, ainsi que des améliorations dans diverses catégories, ce qui est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'industrie. Le Québec doit poursuivre ses efforts afin de se maintenir dans les meilleures juridictions», a déclaré Me Frank Mariage, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

Les améliorations principales reliées au positionnement du Québec:

Stabilité politique (gain de 16 rangs);

Encadrement du travail (gain de 13 rangs);

Conditions ententes sociales et économiques avec les communautés (gain de 7 rangs).

L'AEMQ considère qu'il faut également évaluer avec prudence les tendances qui se dessinent pour les prochaines années. Une attention particulière doit être portée dans l'analyse des éléments qui sont le plus susceptibles de modifier l'attrait du Québec sur la scène mondiale. À titre d'exemple, les modifications actuellement proposées à la règlementation portant sur la loi de la qualité de l'environnement (LQE) et celle prochainement issue de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques ont le potentiel d'ajouter de l'incertitude concernant les futurs projets d'exploration.

« Le Québec a longtemps été un précurseur dans les catégories de la qualité de l'information géologique et celle de la disponibilité et la qualité de la main d'oeuvre. Devant le défi de développer et maintenir une main d'oeuvre de qualité lors de la prochaine décennie, le fait de se maintenir dans le groupe de tête, dans ce domaine, est une des bonnes nouvelles de ce sondage. C'est également positif pour le développement de la filière minérale québécoise et de nos régions ressources », a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

Le rapport complet est disponible sur le site de l'Institut Fraser

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2017.pdf

À propos de l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants oeuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels (prospecteurs, géologues, géophysiciens, courtiers, fiscalistes, avocats, etc.) et 200 membres corporatifs issus de la filière minérale québécoise (sociétés juniors et majeures d'exploration minière, sociétés d'exploitation, firmes d'ingénieurs-conseils en géologie, géophysique, entreprises de forages, sociétés de services, équipementiers, etc.). Elle est dirigée par un conseil d'administration de quinze personnes issues des différentes composantes de l'exploration minière. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise à Montréal les 17 et 18 octobre 2018.

Source et Renseignements :

Valérie Fillion

Directrice générale

819 762-1599 poste 224

dg@aemq.org



