MediaTek et ZTE font part de la première certification pour NB-IoT R14 en applications commerciales, faisant progresser l'internet des objets à bande étroite (NB-IoT)







Essai à grande vitesse réussi sur NB-IoT R14 ; premier jeu de puces NB-IoT R14 à entrer en production en série

BARCELONE, Espagne, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- MediaTek a annoncé aujourd'hui la première certification industrielle pour applications commerciales du NB-IoT R14, en indiquant que la spécification de celui-ci est à présent prête pour le faire passer à la phase de déploiement commercial à grande échelle. Avec l'assistance de ZTE, les deux sociétés ont conjointement finalisé la mise à l'essai à grande vitesse du NB-IoT R14 en vue de la spécification Cat-NB2, avec des taux de données en liaison ascendante / liaison descendante supérieurs à 150/100 kbps, que l'on peut comparer aux 60/21 kbps du R13. La Cat-NB2 convient bien aux applications micrologicielles sur les ondes (FOTA), messages vocaux et autres nécessitant des taux élevés de transmission de données avec des délais minimums.

Les taux maximums pour liaison ascendante / descendante du R13 standard ne répondent plus à la demande croissante des applications pour l'internet des objets de plus en plus nombreuses sur le marché. La spécification du NB-IoT R14 peut dépasser le taux maximum ascendant / descendant de 100 kbps pour données en faisant appel à des blocs de transport plus importants (2536 bits TBS) et au processus 2HARQ. En outre, le NB-IoT R14 a été renforcé en ce qui concerne la mobilité, le positionnement, l'émission multiple et les technologies multiporteuses afin d'offrir des normes et une assistance technique bien meilleures pour le développement de l'internet des objets dans une industrie mature.

« Le NB-IoT représente une technologie clé pour l'ère de l'internet des objets, » a souligné Jerry Yu, vice-président de MediaTek Corporate et directeur général de l'unité d'entreprise des divertissements à domicile. « Lorsque le développement préliminaire de la technologie et de l'écosystème sera terminé, le NB-IoT entrera dans sa phase commerciale en 2018 avec des produits matures devant être présentés dans la perspective d'une grande diversité d'applications. En se plaçant en tête de file pour l'introduction des jeux de puces ('chipsets') hautement intégrés MT2625 et MT2621 avec prise en charge du NB-IoT R14, MediaTek a toujours été à l'avant-garde du NB-IoT devant aller de pair avec China Mobile pour créer le plus petit module de NB-IoT de l'industrie. Aujourd'hui, notre collaboration avec ZTE nous a permis d'accomplir la première certification commerciale pour NB-IoT R14 et faire progresser l'industrie. Dans l'avenir, MediaTek travaillera de façon étroite avec les exploitants, fabricants de matériel pour stations de base et terminaux afin de promouvoir les applications commerciales du NB-IoT et d'aborder pleinement l'époque de l'internet des objets. »

MediaTek a déjà à l'heure actuelle deux puces qui prennent en charge la spécification du NB-IoT R14 : MT2625 en mode simple, et MT2621 en mode double GSM + NB-IoT. De plus, MT2625 passe en production en série et vise les applications commerciales. MediaTek mettra en vedette des appareils vestimentaires équipés de jeux de puces MT2625 et MT2621 à l'occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile de 2018 (WMC).

Pour d'autres détails sur le MT2625 et le MT2621, veuillez visiter www.mediatek.com/products.

À propos de MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE : 2454) est une société mondiale sans usine de semiconducteurs activant 1,5 milliard par an. Nous sommes un leader du marché dans le développement de systèmes sur puce (SoC) pour appareils mobiles, produits de divertissement à domicile, connectivité et internet des objets. L'attention que nous portons à l'innovation nous a positionnés en tant que puissance motrice sur le marché dans plusieurs domaines technologiques clés, dont les technologies mobiles à très haute efficacité énergétique et les solutions multimédias évoluées sur un vaste ensemble de produits comme les téléphones intelligents, tablettes, télévisions numériques, boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils vestimentaires et solutions automobiles. MediaTek donne aux gens les moyens d'étendre leurs horizons et les inspire à atteindre plus facilement leurs objectifs grâce à la technologie intelligente. Nous avons donné à cette notion le nom de 'génie au quotidien', et elle anime tout ce que nous faisons. Visitez www.mediatek.com pour davantage d'informations.

Bureau de presse de MediaTek :

PR@mediatek.com

Kevin Keating, MediaTek

+1- 206-321-7295

10188 Telesis Ct. # 500, San Diego, CA 92121, États-Unis



Joey Lee, MediaTek

+886 3-567-0766 poste 31602

no. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taïwan

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 08:13 et diffusé par :