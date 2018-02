KAICIID reçoit le Prix Africa Peace Prize 2018







International Dialogue Centre (KAICIID) s'est vu décerner le prestigieux prix Africa Peace Award 2018 pour son travail en faveur de la promotion du dialogue inter-religieux et interculturel en Afrique et dans le monde, et notamment pour sa contribution à la résurgence du Dialogue inter-religieux de l'Union africaine, en partenariat avec cette dernière. Le prix est décerné par United Religions Initiative (URI), la célèbre ONG mondiale représentant 204 organisations membres de 31 pays africains.

Le prix a été remis à KAICIID lors de la conférence mondiale « Interreligious Dialogue for Peace: Promoting Peaceful Coexistence and Common Citizenship » (Dialogue inter-religieux pour la paix : promouvoir la coexistence pacifique et la citoyenneté commune », qui se déroule à l'heure actuelle à Vienne, en Autriche.

M. l'Ambassadeur Mussie Hailu, Directeur régional pour l'Afrique de l'URI, a déclaré que, pour l'URI, le prix Africa Peace Award témoignait de la « gratitude et de la reconnaissance du travail accompli par KAICIID, en tant qu'organisation intergouvernementale, pour la promotion du dialogue inter-religieux et interculturel en Afrique et dans le reste du monde, afin de prévenir et de résoudre les conflits et améliorer ainsi la compréhension et la coopération. Ce prix constitue aussi une reconnaissance de la contribution de KAICIID à la résurgence du Dialogue inter-religieux de l'Union africaine, en partenariat avec cette dernière. Par ailleurs, le prix est décerné à KAICIID pour la création d'une plateforme mondiale de dialogue entre des personnes appartenant à des religions et à des cultures diverses, afin de renforcer la coexistence pacifique, la coopération et l'harmonie ».

Outre sa collaboration avec l'Union africaine, KAICIID travaille aussi avec des leaders religieux et des responsables politiques en Afrique, afin d'en renforcer les capacités pour instaurer une cohésion sociale et promouvoir la citoyenneté commune au sein de leurs communautés. Au Nigeria, le Centre a renforcé son rôle en tant que forum de dialogue par le biais d'une plateforme de dialogue durable et inclusive qui rassemble des acteurs religieux, des responsables politiques et la société civile, afin de trouver des solutions aux difficultés communes. En République Centrafricaine, KAICIID travaille avec des partenaires tels que l'Organisation de la coopération islamique et Network of Religious and Traditional Peacemakers, en vue de promouvoir le dialogue entre les différentes communautés religieuses du pays.

Le Secrétaire général de KAICIID, Faisal bin Muammar, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes fiers et heureux de recevoir ce prix international, lequel reflète le prestige international du Centre et ses accomplissements dans la mise en oeuvre réussie d'initiatives de dialogue inter-religieux et interculturel, ainsi que la promotion du rôle des organisations internationales et leurs partenariats avec le Centre. Cette distinction constitue une reconnaissance importante de notre travail en faveur de la coexistence pacifique et la citoyenneté commune en Afrique, notamment par le biais des plateformes de dialogue gérées par KAICIID à l'attention des leaders religieux et des responsables politiques au Nigeria et en République Centrafricaine ».

