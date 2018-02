Le Sommet 2018 des concessionnaires mondiaux SANY est couronné de succès







CHANGSHA, Chine, 27 février 2018 /CNW/ - Le 8 février, SANY a tenu le Sommet des concessionnaires mondiaux (Global Dealers Summit) à Changsha sous le thème de « l'innovation, du changement, de la numérisation et du gagnant-gagnant ». Environ 300 représentants des concessionnaires mondiaux de SANY issus de 60 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, le Koweït, la Thaïlande et l'Afrique du Sud, ont discuté avec la direction de SANY pour comprendre son histoire, sa stratégie internationale et son plan triennal d'avenir. Ils ont aussi eu droit à une formation sur les produits SANY et discuté des tactiques marketing au sein des marchés étrangers et du plan de développement mutuellement profitable. Pendant la période, le siège international de SANY industrie lourde a signé une entente de cibles de vente pour 2018 avec 61 concessionnaires, ouvrant ainsi le nouveau chapitre de son développement international.

M. Xiang Wenbo, directeur du groupe SANY et président de SANY industrie lourde, M. Liang Linhe, directeur du groupe SANY et président du conseil de SANY machinerie de pompe, M. Fu Weizhong, vice-président de SANY industrie lourde et président du conseil de SANY machinerie de port, M. He Dongdong, chef de la direction de Rootcloud, et M. Zhou Wanchun, directeur du siège international de SANY industrie lourde, ont pris part aux activités pertinentes lors de la rencontre.

SANY a rapidement accru sa présence internationale

M. Xiang Wenbo a prononcé une allocution très attendue lors de l'événement principal du Sommet 2018 des concessionnaires mondiaux SANY.

D'abord, M. Xiang Wenbo, au nom de M. Liang Wengen, président du conseil de SANY, et du conseil d'administration de SANY, a souhaité un accueil chaleureux aux concessionnaires étrangers. Il a aussi témoigné sa sincère gratitude envers le soutien et l'aide qu'ils ont apportés à SANY pendant des années et transmis sa bénédiction à l'occasion du Nouvel An chinois aux concessionnaires et aux autres participants. Xiang Wenbo a souligné que, pendant des années, les concessionnaires SANY du monde entier ont apporté des contributions exceptionnelles à SANY, faisant de celle-ci la société la plus importante de l'initiative « Belt and Road ». Grâce aux efforts concertés de tous les concessionnaires, les ventes et les bénéfices de SANY ont doublé en 2017, ses flux de trésorerie établissant de nouveaux records.

M. Xiang Wenbo a fait valoir que l'institution de gestion internationale de SANY a fait l'objet d'une réforme et d'une transformation fondamentales en 2017, lesquelles ont permis d'implanter les idées de fonctionnement du président du conseil, Liang Wengen, mettant de l'avant « deux séparations, deux roues motrices et trois chariots ». La réforme a aidé SANY à assurer une croissance rapide de son développement international. M. Xiang espère que SANY et l'ensemble de ses concessionnaires pourront achever deux tâches dans la prochaine nouvelle année. En premier lieu : élaborer des produits offrant une compétitivité absolue, ce qui est la fonction de SANY. En second lieu : offrir un service extrêmement attentionné, le meilleur qui soit, ce qui est l'obligation de SANY et de ses concessionnaires. Il déclare : « Allons de l'avant main dans la main pour faire de SANY une société de calibre mondial ».

M. Zhou Wanchun a présenté la stratégie internationale et le plan triennal de SANY. Ce plan prévoit faire de SANY, dans cinq ans, la plus importante société de calibre mondial au sein de l'industrie. Lors du Sommet, le chef de la direction de Rootcloud, M. He Dongdong, a prononcé une allocution très attendue à propos de Rootcloud. Les divisions appropriées de SANY industrie lourde ont fait des présentations portant sur le plan de SANY relatif aux produits et aux opérations internationales.

Les concessionnaires ont indiqué que le Sommet a fait tomber les frontières entre les pays, les races et les cultures. Les participants ont discuté de développement commun, améliorant ainsi la confiance mutuelle et acquérant une orientation plus claire et une confiance plus grande envers le développement international de SANY.

Un nouveau mécanisme ayant stimulé une nouvelle puissance

Dans le cadre du nouveau système, SANY a offert un soutien plus direct et plus efficace aux concessionnaires tout en apportant une réponse plus rapide au marché en 2017. Plus de 20 concessionnaires ont été promus ou retenus en 2017. Le nouveau système de gestion a assuré que SANY dispose d'une vitalité et d'un dynamisme nouveaux en matière de développement international.

Grâce aux efforts concertés de tous les concessionnaires étrangers, SANY a donné lieu à plus de 500 promotions, compétitions et événements d'essai pour commercialiser son équipement auprès des marchés étrangers. À maintes reprises, la société a invité les clients importants et ceux de grande envergure au siège social de SANY tout en faisant progresser la normalisation des ateliers de SANY. Il est intéressant de noter que les équipes SANY « ont travaillé et pris des décisions » conjointement avec les concessionnaires, assurant ainsi la réussite des concessionnaires SANY et contribuant aux activités commerciales de SANY.

Le partenariat mutuellement profitable entre SANY et les concessionnaires étrangers a atteint un sommet sans précédent. Durant l'événement, les excellents concessionnaires étrangers de SANY ont partagé leur expérience de coopération fructueuse avec SANY. SANY a aussi signé une entente de cibles de vente avec 61 concessionnaires étrangers. Au même moment, SANY a aussi salué 19 concessionnaires nommés gagnants Star & Gold et Special Award Winners pour 2017.

Selon M. Zhou Wanchun, les efforts des concessionnaires portent des fruits depuis des années et constituent les principales forces qui aident SANY à enregistrer une croissance stable au sein des marchés étrangers malgré l'ensemble des concurrents de l'économie mondiale. Les données liées à l'exportation de la Chine indiquent que l'équipement à béton, l'équipement à pieu, l'équipement d'excavation et l'équipement de levage de SANY demeurent au premier plan de l'industrie en ce qui concerne les exportations, ce qui découle du travail acharné et des contributions apportées par les concessionnaires étrangers de SANY.

Derrière la meilleure qualité de SANY

Pour aider les concessionnaires SANY à mieux comprendre la culture SANY et à constater par eux-mêmes la qualité de l'équipement SANY, les participants ont été conviés à une visite de l'atelier 18 du parc industriel SANY de Changsha, aussi connu comme l'atelier de démonstration de la fabrication intelligente de la Chine, et de la ligne d'assemblage de grues de faible tonnage dans le parc industriel SANY de Ningxiang. Ils ont pu constater la performance des rouleaux compresseurs et des grues et en faire l'essai.

Alors qu'ils visitaient l'atelier 18 et la ligne d'assemblage de grues de faible tonnage dans le parc industriel SANY de Ningxiang, le guide a présenté aux concessionnaires, dans un anglais fluide, les nombreux produits de SANY, comme la machinerie à béton, la machinerie routière, les grues, la machinerie d'excavation, etc. La production allégée et la gestion intelligente de SANY ont provoqué une profonde impression. Plus particulièrement, les concessionnaires ont pu pleinement comprendre la puissance de SANY en matière de fabrication intelligente après avoir visité la ligne automatique de camion-pompe dans l'atelier intelligent.

Près de 400 clients mondiaux et étrangers étaient présents à l'événement pour admirer les rouleaux compresseurs et les grues. Les directeurs de SANY industrie lourde ont présenté aux concessionnaires la performance et la qualité excellentes de deux catégories de produits SANY. De nombreux concessionnaires ont pu manoeuvrer les rouleaux compresseurs et les grues sur place. Par la même occasion, ils ont été stupéfaits par la grande qualité et la technologie de pointe des tout nouveaux produits axés sur les personnes de SANY, peu enclins à redescendre de la machinerie.

Les concessionnaires ont été grandement impressionnés par le Sommet. Ils sont tous d'avis que l'événement leur a permis de mieux comprendre SANY et d'avoir davantage confiance en l'avenir de SANY, jetant ainsi de solides assises pour leur coopération accrue.

Tous les participants et les concessionnaires SANY, qu'il s'agisse de vieux amis ou de nouveaux camarades, partagent un rêve commun, soit vendre l'équipement SANY au monde entier et accroître la notoriété de SANY à l'international. M. Xiang Wenbo croit fermement que, avec des efforts concertés, la marque SANY jouira d'une meilleure renommée et que SANY offrira des produits de meilleure qualité et des services plus efficaces à la planète tout en créant de grandes valeurs pour toutes les parties.

