Franc succès du Sommet des concessionnaires internationaux de SANY 2018







CHANGSHA, Chine, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- Le 8 février, SANY a organisé à Changsha son Sommet des concessionnaires internationaux sous le thème « innovation, changement, numérisation et partenariat gagnant-gagnant ». Environ 300 représentants de concessionnaires internationaux de SANY provenant de 60 pays (États-Unis, Allemagne, Inde, Koweït, Thaïlande, Afrique du Sud, etc.) ont discuté avec la direction de SANY pour comprendre son histoire, sa stratégie internationale et son plan triennal pour l'avenir. Ils ont également suivi un programme de formation sur les produits de SANY et discuté des tactiques de marketing sur le marché international et d'un plan de développement gagnant-gagnant. Au cours du sommet, SANY Heavy Industry International Headquarters a signé l'accord d'objectifs de ventes pour 2018 avec 61 concessionnaires, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le développement international de la société.

Le directeur de SANY Group et président de SANY Heavy Industry, M. Xiang Wenbo, le directeur de SANY Group et président de SANY Pump Machinery, M. Liang Linhe, le vice-président de SANY Heavy Industry et président de SANY Port Machinery, M. Fu Weizhong, le PDG de Rootcloud, M. He Dongdong, et le directeur de SANY Heavy Industry International Headquarters, M. Zhou Wanchun, ont participé à certaines des activités de la rencontre.

SANY a rapidement développé sa présence internationale

M. Xiang Wenbo a prononcé un discours sur la scène principale du Sommet des concessionnaires internationaux de SANY 2018.

Dans un premier temps, M. Xiang Wenbo, s'exprimant au nom du président de SANY, M. Liang Wengen, et du conseil d'administration de SANY, a chaleureusement accueilli les concessionnaires étrangers et leur a témoigné sa profonde gratitude pour le soutien et l'aide qu'ils apportent à SANY depuis des années et a présenté ses voeux aux concessionnaires et autres participants à l'occasion du Nouvel An chinois. Xiang Wenbo a également souligné que le travail qu'accomplissent les concessionnaires de SANY du monde entier depuis des années a largement contribué à faire de SANY la société leader de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Grâce aux efforts conjugués de tous les concessionnaires, les ventes et les bénéfices de SANY ont doublé en 2017, avec un flux de trésorerie atteignant un nouveau record.

M. Xiang Wenbo a souligné que l'organe de gestion internationale de SANY a connu une réforme et une transformation fondamentales en 2017 afin de mettre en oeuvre les idées opérationnelles du président Liang Wengen, des idées caractérisées par « deux séparations, deux roues motrices et trois châssis ». La réforme a aidé SANY à s'assurer une croissance rapide lors de son développement international. M. Xiang espère que SANY et tous ses concessionnaires accompliront deux choses au cours de la prochaine année. Premièrement, développer des produits avec une compétitivité absolue, ce qui est le devoir de SANY. Deuxièmement, fournir le meilleur service possible en se montrant extrêmement prévenant, ce qui est le devoir de SANY et de ses concessionnaires. « Avançons main dans la main pour faire de SANY une société de classe mondiale », a-t-il déclaré.

M. Zhou Wanchun a présenté la stratégie internationale et le plan triennal de SANY. Selon ce plan, SANY devrait devenir dans cinq ans le leader du secteur dans le monde. Au cours du sommet, M. He Dongdong, PDG de Rootcloud, a prononcé un discours sur Rootcloud. Des départements de SANY Heavy Industry ont également fait des présentations sur le plan d'opérations internationales de SANY et ses produits.

Selon les concessionnaires, le sommet a levé les frontières entre les pays, les races et les cultures. Les participants ont discuté d'un développement commun, renforçant ainsi la confiance mutuelle et permettant d'appréhender le développement international de SANY avec une orientation plus claire et plus de confiance.

Un nouveau mécanisme qui lui confère une nouvelle force

Dans le cadre d'un nouveau système, SANY a apporté un soutien plus direct et efficace à ses concessionnaires tout en répondant plus rapidement aux besoins du marché en 2017. Plus de 20 concessionnaires ont été promus ou engagés en 2017. Le nouveau système de gestion a donné au développement international de SANY une nouvelle dynamique et une grande vitalité.

Grâce aux efforts conjugués de tous ses concessionnaires internationaux, SANY a organisé plus de 500 promotions, concours et essais de conduite pour commercialiser ses équipements sur le marché extérieur. La société a, à de nombreuses reprises, invité ses plus grands et importants clients au siège de SANY tout en s'efforçant de standardiser les concessions SANY. Il convient de noter que les équipes de SANY « ont travaillé et pris des décisions » en collaboration avec les concessionnaires, garantissant ainsi le succès des concessionnaires de SANY et contribuant aux affaires de SANY.

Ce partenariat gagnant-gagnant entre SANY et ses concessionnaires internationaux a atteint un degré sans précédent. Pendant le sommet, les meilleurs concessionnaires internationaux de SANY ont fait part de leur expérience de coopération fructueuse avec SANY et SANY a signé l'accord des objectifs de vente avec 61 concessionnaires internationaux. SANY a également félicité 19 concessionnaires récompensés par des prix Star & Gold et Special Award pour l'année 2017.

Selon M. Zhou Wanchun, les efforts déployés ces dernières années par les concessionnaires ont été considérables et sont les principales forces qui permettent à SANY de connaître une croissance stable sur le marché international malgré les conditions économiques mondiales difficiles. Les chiffres d'exportation en Chine révèlent que les équipements à béton, les équipements d'empilage, les équipements d'excavation et les équipements de levage de SANY occupent la première place dans le secteur en termes d'exportation, ce qui s'explique par le travail acharné et les contributions des concessionnaires de SANY.

Derrière la haute qualité de SANY

Pour aider les concessionnaires SANY à mieux comprendre la culture de SANY et à constater de leurs propres yeux la qualité des équipements de SANY, les participants ont été invités à visiter l'atelier numéro 18 du parc industriel de SANY à Changsha, un atelier connu sous le nom d'Atelier de démonstration de la fabrication intelligente en Chine, ainsi que la ligne d'assemblage de ses petites grues dans le parc industriel de SANY à Ningxiang, afin de voir et tester les performances de ses rouleaux compresseurs et grues.

Dans l'atelier numéro 18 et la chaîne d'assemblage de petites grues du parc industriel de SANY à Ningxiang, le guide a présenté aux distributeurs, dans un anglais courant, les nombreux produits de SANY tels que les machines à béton, les machines de construction routière, les grues et machines d'excavation, etc. La production « lean » et la gestion intelligente de SANY les ont impressionnés. En particulier, les concessionnaires ont pleinement compris la puissance de SANY en matière de fabrication intelligente après avoir vu la ligne automatique de camions-pompes dans l'atelier intelligent.

Près de 400 clients internationaux et étrangers étaient présents sur le site pour voir les rouleaux compresseurs et les grues en action. Les directeurs de SANY Heavy Industry ont présenté aux concessionnaires les excellentes performances et la haute qualité de deux catégories de produits de SANY. De nombreux concessionnaires ont également testé les rouleaux compresseurs et les grues sur le site. Ils ont été impressionnés par ces tout nouveaux produits de SANY, des produits de haute qualité, high-tech et axés sur la personne, et ne voulaient plus redescendre des machines.

Les concessionnaires ont été profondément impressionnés par le sommet. Tous ont estimé que le sommet les a aidés à mieux comprendre SANY et à appréhender l'avenir de SANY avec davantage de confiance, établissant ainsi des bases solides pour une coopération plus poussée.

Quelle que soit leur ancienneté, les participants de SANY et les concessionnaires de SANY partagent tous un rêve commun : celui de vendre les équipements de SANY au monde entier et de faire connaître SANY partout dans le monde. M. Xiang Wenbo est convaincu que, grâce à des efforts conjugués, la marque SANY gagnera en notoriété et que SANY fournira au monde des produits de meilleure qualité et des services plus efficaces tout en offrant plus de valeur à toutes les parties.

Pour plus de détails, veuillez appeler le +86-731-8403-8018 ou consulter notre site officiel http://www.sanyglobal.com/

Suivez-nous :

Facebook : SANY Group

WeChat : SanyWorldwide

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/645767/Mr__Xiang_Wenbo_SANY_Group_Director___SANY_Heavy_Industry_President.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/645766/Xiang_Wenbo_5th_L__and_Zhou_Wanchun__3rd_L__take_a_photo_with_the_5_star_gold_dealer_4th_R.jpg

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 08:16 et diffusé par :